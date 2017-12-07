Продажи китайских автомобилей в России постепенно растут

Несмотря на растущий интерес россиян к автомобилям из КНР, по итогам первых десяти месяцев нынешнего года объемы реализованных китайских машин сократились, если сравнивать с аналогичным периодом года минувшего. Это обусловлено тем, что в первом квартале продажи авто из Поднебесной обрушились аж на 29,7%. И лишь в последние месяцы спрос на них постепенно начал увеличиваться. Всего же в январе-октябре дилеры продали 24 777 автомобиля — на 2,2% меньше, чем в 2016-м.

Лидером российского рынка среди китайских автопроизводителей остается Lifan, на автомобили которого приходится больше половины объема всех продаж машин из КНР. В пользу «лифановских» моделей за первые десять месяцев сделали выбор 13 094 наших соотечественника (-5,4%). Chery по-прежнему располагается на второй строчке, однако демонстрирует лучшую среди всех динамику — дилеры этой марки реализовали 4692 машины (+12,7). Замыкает ТОП-3 как и раньше компания Geely, авто которой разошлись тиражом в 1872 штуки (-53,4%).

В лидерскую пятерку также вошли Haval (1489 автомобилей) и Changan (1162 машины). Следом идут компании, чьи мизерные продажи исчисляются сотнями, а то и десятками единиц. Среди них — Zotye (809 авто, +256,4%), DFM (564 машины, −45,2%), FAW (469 автомобилей, −36,2%), Foton (383 машины, +771,1%), Brilliance (156 авто, −80,8%) и Hawtai (87 машин, −57,5%).