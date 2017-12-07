В России отзывают почти 25 000 автомобилей Nissan

Как сообщает Росстандарт, японцы отзывают 13 945 кроссоверов Qashqai, выпущенных в период с сентября 2015 года по июль 2016-го. К слову сказать, именно с сентября 2015-го эти автомобили производится на заводе Nissan в Санкт-Петербурге…

Работники конвейера, прокладывая электропроводку в передних боковых панелях кроссоверов Nissan Qashqai, допускали ошибку, из-за которой в разъемы теперь может попадать влага с напольного коврика. Это чревато коротким замыканием, коррозией контактов и поломкой стеклоподъемника. Специалисты дилерских центров проведут осмотр проводки и изменят форму коврового покрытия. Кроме того, в случае необходимости они установят новые разъемы.

На другой модели — микровэне Note — производитель выявил дефект пиропатрона газогенератора подушки безопасности переднего пассажира. Из-за бракованного элемента эйрбэг во время аварии может не раскрыться. Неисправность серьезная, а потому откладывать надолго визит к дилерам владельцам точно не стоит. В сервисе потенциально не функционирующий газогенератор заменят на новый.

Остается лишь добавить, что под акцию подпадают 10 226 машин, выпущенных в период с августа 2005 года по январь 2017.