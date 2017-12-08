В Ижевске прекращают производство лифтбэка LADA Granta

– На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производство лифтбэка LADA Granta. Выпуск лифтбэка в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна, — цитирует ТАСС руководителя профсоюза АВТОВАЗа Сергея Зайцева.

Причины, по которым LADA Granta «переезжает» в Тольятти, Зайцев раскрывать не стал. Вероятнее всего, АВТОВАЗ хочет освободить конвейер на Ижевском автозаводе, чтобы увеличить объемы производства модели Vesta. Это важно, поскольку спрос на новый универсал Vesta SW и его «внедорожную» версию Vesta SW Cross, продажи которых стартовали в конце октября, оказался значительно выше, чем предполагалось ранее.

Напомним, что премьера LADA Granta в кузове лифтбэк состоялась в марте 2013 года. В мае 2014-го новинка встала на конвейер «ИжАвто».

На сегодняшний день, помимо лифтбэка, в семейство «Гранта» входят также седан и «спортивная» Granta Sport. Самым дешевым явялется седан — его минимальная цена составляет 339 900 рублей. За лифтбэк дилеры просят чуть больше — от 364 900 рублей, а за Granta Sport — уже 484 900.