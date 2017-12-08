В России отзывают более 30 000 седанов Volkswagen Polo

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen отзывает в России более 30 000 седанов Polo. Автомобили, подпадающие под сервисную акцию, предположительно оснащены дефектными проводами втягивающего реле стартера.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта, отзывная кампания охватывает 30 777 седанов Volkswagen Polo, реализованных в период с 2015 по 2017 год. Производитель выявил заводской дефект одного из проводов, подходящих ко втягивающему реле стартера. Специалисты дилерских центров проверят, соответствует ли длина шнура установленным требованиям, и при необходимости заменят его на новый.

Из-за неполадок втягивающего реле стартера автомобиль может перестать заводиться в любой момент. Чтобы минимизировать риски возникновения этой проблемы, владельцам Volkswagen Polo следует как можно скорее обратиться к официальному дилеру. Узнать, подпадает ли машина под отзывную кампанию, можно по идентификационному номеру авто (VIN). Достаточно позвонить в автосалон и предоставить оператору запрашиваемые данные.

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8 декабря 2017
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