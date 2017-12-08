В России отзывают более 30 000 седанов Volkswagen Polo

По данным Росстандарта, отзывная кампания охватывает 30 777 седанов Volkswagen Polo, реализованных в период с 2015 по 2017 год. Производитель выявил заводской дефект одного из проводов, подходящих ко втягивающему реле стартера. Специалисты дилерских центров проверят, соответствует ли длина шнура установленным требованиям, и при необходимости заменят его на новый.

Из-за неполадок втягивающего реле стартера автомобиль может перестать заводиться в любой момент. Чтобы минимизировать риски возникновения этой проблемы, владельцам Volkswagen Polo следует как можно скорее обратиться к официальному дилеру. Узнать, подпадает ли машина под отзывную кампанию, можно по идентификационному номеру авто (VIN). Достаточно позвонить в автосалон и предоставить оператору запрашиваемые данные.