LADA 4x4 вновь стала лидером российского экспорта

Уже второй месяц подряд самой экспортируемой из России моделью становится внедорожник LADA 4x4. В октябре нынешнего года АВТОВАЗ вывез за границу 477 машин в трех- и пятидверном исполнении. Заметим что в сентябре этот показатель достигал отметки в 611 единиц.

Компания Renault поставила за рубеж 383 кроссовера Duster, который расположился на второй строчке рейтинга. А третьим в списке оказался седан LADA Vesta — тольяттинцы отправили в другие страны 193 такие машины. Замыкают лидерскую пятерку седан Volkswagen Polo (145 авто) и кроссовер Hyundai Creta (67 машин), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт легковых автомобилей из России вырос на 30,2% — почти на треть, в то время как импорт, напротив, сократился на 7,2%.