Опубликованы первые изображения нового семиместного внедорожника Jeep

Фото: www.carscoops.com
В интернет просочились патентные изображения совершенного нового семиместного внедорожника Jeep. Предполагается, что этот автомобиль получит название Grand Commander, а его продажи начнутся в 2019 году.
Виктория Базылева

Некоторое время назад концерн FIAT Chrysler Automobiles (FCA) зарегистрировал в Национальном управлении товарных знаков Китая название Grand Commander. Вероятнее всего, именно так будет именоваться новый семиместный внедорожник Jeep — серийная версия концептуального Yuntu, который американцы показали в апреле нынешнего года на Шанхайском моторшоу.

Благодаря патентным изображениям, опубликованным изданием Carscoops, мы имеем некоторое представление о том, каким станет новый Grand Commander. Новинка, судя по зарисовкам, отличается от концепт-кара Yuntu кардинально. Она обзаведется другими фарами и бамперами, а также стандартным дверьми вместо распашных. Похоже, внедорожник унаследует черты модели Grand Cherokee.

Jeep Yuntu. Фото: www.donyayekhodro.com

Информация о силовых агрегатах нового Grand Commander пока держится в секрете. По предварительным данным, под капотом внедорожника поселится двухлитровый 272-сильный турбомотор от Wrangler. Кроме того, не исключается появление гибридной модификации, особенно учитывая тот факт, что семиместный вездеход ориентирован в первую очередь на рынок Поднебесной, где «зеленые» машины пользуются высокими спросом.

Несмотря на то, что Grand Commander разрабатывался FIAT Chrysler Automobiles совместно с GAC Group специально для Китая, в дальнейшем он может поступить в продажу и в других странах. Доберется ли «Великий командор» до России — пока неизвестно.

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11 декабря 2017
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