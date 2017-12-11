Опубликованы первые изображения нового семиместного внедорожника Jeep

Некоторое время назад концерн FIAT Chrysler Automobiles (FCA) зарегистрировал в Национальном управлении товарных знаков Китая название Grand Commander. Вероятнее всего, именно так будет именоваться новый семиместный внедорожник Jeep — серийная версия концептуального Yuntu, который американцы показали в апреле нынешнего года на Шанхайском моторшоу.

Благодаря патентным изображениям, опубликованным изданием Carscoops, мы имеем некоторое представление о том, каким станет новый Grand Commander. Новинка, судя по зарисовкам, отличается от концепт-кара Yuntu кардинально. Она обзаведется другими фарами и бамперами, а также стандартным дверьми вместо распашных. Похоже, внедорожник унаследует черты модели Grand Cherokee.