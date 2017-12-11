Появились новые изображения Volkswagen Jetta седьмого поколения

Фото: www.motor1.com
Публичная премьера нового седана Volkswagen Jetta состоится уже в следующем месяце на автосалоне в Детройте. В преддверии презентации на просторах интернета появилось новое рендерное изображение автомобиля. Согласитесь, выглядит оно многообещающе.
Виктория Базылева

Volkswagen Jetta седьмого поколения не раз была замечена фотошпионами во время прохождения тестовых испытаний. Для оформления экстерьера седана дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концепт-кара New Midsize Coupe и нового купеобразного Arteon. Покатая крыша, новые бамперы, узкие фары — новая «Джетта» выглядит весьма привлекательно и даже спортивно.

Как сообщает Motor1, в движение седан будет приводиться 1,4-литровым турбомотором, агрегатированным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, в продаже появятся модификации с 1,5- и 2,0-литровыми двигателями. Прочих подробностей на сегодняшний день нет.

Фото: www.motor1.com

Jetta встанет на конвейер мексиканского завода, где в настоящее время выпускаются Golf и Tiguan. По предварительным данным, в продаже седан появится ближе к лету следующего года. Когда новинка поступит в шоу-румы российских дилеров — пока неизвестно.

Напомним, что нынешняя версия Volkswagen Jetta продается в России в трех модификациях с моторами мощностью 110, 125 и 150 л. с., пятискоростной механической, шестиступенчатой автоматической и семидиапазонной роботизированной коробками передач. Стартовая цена автомобиля на сегодняшний день составляет 1 029 000 рублей.

Отметим также, что по итогам первых трех кварталов официальные дилеры Volkswagen реализовали 3833 седана Jetta. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период года прошлого, когда было продано 6074 машины. Очевидно, нынешняя «Джетта», обновившаяся в последний раз в 2014 году, просто поднадоела нашим соотечественникам. Можно предположить, что с появлением на рынке машины нового поколения продажи поползут вверх. Если, конечно, «Фольксваген» не станет задирать цены на новинку.

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11 декабря 2017
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