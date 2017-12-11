Появились новые изображения Volkswagen Jetta седьмого поколения

Volkswagen Jetta седьмого поколения не раз была замечена фотошпионами во время прохождения тестовых испытаний. Для оформления экстерьера седана дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концепт-кара New Midsize Coupe и нового купеобразного Arteon. Покатая крыша, новые бамперы, узкие фары — новая «Джетта» выглядит весьма привлекательно и даже спортивно.
Как сообщает Motor1, в движение седан будет приводиться 1,4-литровым турбомотором, агрегатированным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, в продаже появятся модификации с 1,5- и 2,0-литровыми двигателями. Прочих подробностей на сегодняшний день нет.