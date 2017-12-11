Появились новые изображения Volkswagen Jetta седьмого поколения

Jetta встанет на конвейер мексиканского завода, где в настоящее время выпускаются Golf и Tiguan. По предварительным данным, в продаже седан появится ближе к лету следующего года. Когда новинка поступит в шоу-румы российских дилеров — пока неизвестно.

Напомним, что нынешняя версия Volkswagen Jetta продается в России в трех модификациях с моторами мощностью 110, 125 и 150 л. с., пятискоростной механической, шестиступенчатой автоматической и семидиапазонной роботизированной коробками передач. Стартовая цена автомобиля на сегодняшний день составляет 1 029 000 рублей.

Отметим также, что по итогам первых трех кварталов официальные дилеры Volkswagen реализовали 3833 седана Jetta. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период года прошлого, когда было продано 6074 машины. Очевидно, нынешняя «Джетта», обновившаяся в последний раз в 2014 году, просто поднадоела нашим соотечественникам. Можно предположить, что с появлением на рынке машины нового поколения продажи поползут вверх. Если, конечно, «Фольксваген» не станет задирать цены на новинку.