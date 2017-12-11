Состоялась премьера нового хетчбэка Hyundai Solaris

Фото: driving.ca
Компания Hyundai представила широкой публике новую генерацию модели Accent, продающуюся в России под названием Solaris. Продажи новинки в кузове хетчбэк на североамериканском рынке стартуют весной следующего года, в нашей же стране в обозримом будущем «пятидверка» не появится.
Виктория Базылева

Внешне новый Hyundai Accent во многом схож с хорошо известным нам седаном Solaris. Хетчбэк получил идентичные фары, радиаторную решетку и передний бампер. Однако задняя часть машины напоминает скорее корму Hyundai i30, который до недавнего времени продавался и в России.

В движение Hyundai Accent приводится 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 132 л. с. В паре с ним трудится шестиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат», сообщает Njcar.

Фото: driving.ca

Уже в базовой версии хетчбэк комплектуется мультифункциональным рулевым колесом, электростеклоподъемниками, камерой заднего вида и информационно-развлекательным комплексом с пятидюймовым сенсорным дисплеем. За дополнительную плату машину можно дооснастить панорамным люком с электроприводом, светодиодными ходовыми огнями, легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками и системой помощи при экстренном торможении.

В нашей стране «пятидверка» Hyundai Accent или Solaris в обозримом будущем не появится. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, в компании не планируют продавать ни хетчбэки, ни универсалы «Солярис». По его словам, это бессмысленно, поскольку на сегодняшний день в модельном ряду марки представлен кроссовер Creta, отвечающий требованиям клиентов, которые нуждаются в практичном вместительном автомобиле.

Стоит отметить, что обе модели пользуются у россиян стабильно высоким спросом. За первые одиннадцать месяцев нынешнего года седан Solaris разошелся тиражом в 63 673 штуки, а кроссовер Creta — 49 406 экземляров. И та, и другая машина входят в ТОП-5 самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране.

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11 декабря 2017
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