Состоялась премьера нового хетчбэка Hyundai Solaris

Уже в базовой версии хетчбэк комплектуется мультифункциональным рулевым колесом, электростеклоподъемниками, камерой заднего вида и информационно-развлекательным комплексом с пятидюймовым сенсорным дисплеем. За дополнительную плату машину можно дооснастить панорамным люком с электроприводом, светодиодными ходовыми огнями, легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками и системой помощи при экстренном торможении.

В нашей стране «пятидверка» Hyundai Accent или Solaris в обозримом будущем не появится. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, в компании не планируют продавать ни хетчбэки, ни универсалы «Солярис». По его словам, это бессмысленно, поскольку на сегодняшний день в модельном ряду марки представлен кроссовер Creta, отвечающий требованиям клиентов, которые нуждаются в практичном вместительном автомобиле.

Стоит отметить, что обе модели пользуются у россиян стабильно высоким спросом. За первые одиннадцать месяцев нынешнего года седан Solaris разошелся тиражом в 63 673 штуки, а кроссовер Creta — 49 406 экземляров. И та, и другая машина входят в ТОП-5 самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране.