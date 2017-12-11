Toyota и Lexus отзывают в России модели Land Cruiser 200 и LX 570

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало сообщение об отзыве 25 машин Toyota и Lexus. «Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 16 транспортных средств марки Toyota Land Cruiser 200 и девяти автомобилей Lexus LX 570. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО „Тойота Мотор“, являющимся официальным представителем Toyota и Lexus на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2016 года с VIN-кодами согласно приложению», — гласит официальное заявление ведомства.

В качестве причины отзыва названа вероятность наличия у этих машин водительской либо пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Такие подушки, говорится в пресс-релизе ведомства, могут некорректно срабатывать. Судя по всему, речь идет о подушках японской компании Takata, которые, как выяснилось, могут срабатывать самостоятельно и убивать водителя (или пассажира) осколками пиропатрона.