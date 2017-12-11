УАЗ и другие автопроизводители, провалившие продажи

Фото: time.com
Как известно, в ноябре отечественный автомобильный рынок опять вырос. Однако, не все автопроизводители будут праздновать очередную победу — кое-кому придется срочно делать работу над ошибками, поскольку результаты из деятельности в предпоследнем месяце года неутешительны.
Вадим Устинов

Принимаясь за неблагодарный труд по анализу достижений российского авторынка в ноябре, эксперты портала «АвтоВзгляд» решили все-таки начать с бочки меда, а уж потом перейти к ложке дегтя. В целом отрасль продолжает восстанавливаться — или компенсировать отложенный спрос. Трактовки сильно зависят от точки зрения на процесс, поскольку многие аналитики не верят в устойчивость этого тренда. Тем не менее, общий объем продаж вырос ровно на 15% по сравнению с этим же месяцем 2016 года. Гигантский рост показали в основном компании третьего эшелона, где объемы измеряются десятками, в лучшем случае парой сотен экземпляров. Например, реализация Genesis подскочила на 452% — с 21 до 116 штук, у DFM на 162% — с 58 до 152 единиц.

Впрочем, по-хорошему порадовали многие серьезные производители. Например, Volkswagen продемонстрировал рост на 25% — с 6973 до 8995 автомобилей. Ford улучшил свои показатели на 28% до 9660 легковушек и коммерческих авто, а Mazda — на 43%.

Фото: truexcullins.com

Теперь о грустном. Естественно, мы не будем трогать бренды вроде Jaguar или smart, чьи продажи близки к статистической погрешности. Выделим из общей массы только тех, кто реализовал в ноябре более 300 машин и при этом значительно не дотянул до среднего уровня температуры по больнице — скажем, показал рост менее 10%.

Главным неудачником оказалась компания Infiniti — экспериментатор в области промышленного дизайна,— продавшая только 314 автомобилей, что на 21% меньше, чем в том же месяце прошлого года. За японской компанией в отстающих ожидаемо оказалась Audi, о постоянных и глубоких проблемах которой на российском рынке мы неоднократно писали. Отечественные покупатели приобрели на 6% меньше — всего лишь 1400 машин. Третьим, также с падением на 6%, стал отечественный производитель внедорожников УАЗ, широко известный в России специфическим качеством своих изделий, которых ему удалось продать в количестве 4379 штук.

Фото: www.curbsideclassic.com

Несомненно, разочаровал поклонников Hyundai: −3% и 15 284 машины. Это намного хуже, чем показатели родственного бренда KIA. Несмотря на все усилия, корейцам никак не удается компенсировать провал своего бестселлера Solaris даже за счет успеха нового кроссовера Creta. На те же три процента сузилась «кормовая база» для Lifan, пристроившего только 1750 автомобилей. За ним следуют суперненадежный Land Rover с 2% падения и псевдопремиальный Lexus с минусом в 1%.

Маленький плюс, разительным образом контрастирующий с ростом российского рынка, продемонстрировали Chevrolet, выезжающий за счет модели Niva, и узко ориентированный на незамутненных драйверов Porsche — обе компании поднялись на 1%.

В перечне неудачников оказалась Volvo с микроскопическим улучшением продаж в 4%. Замыкает наш список Toyota, потерявшая одно место в общем ноябрьском рейтинге и оказавшаяся только на шестой позиции, позади Volkswagen. Похоже, ставка на легендарную надежность не сыграла, и по темпу роста марка уступила среднерыночному в 2,5 раза. Она смогла продать своей продукции лишь на 6% больше — 8603 вместо 8081 автомобилей.

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11 декабря 2017
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