УАЗ и другие автопроизводители, провалившие продажи

Принимаясь за неблагодарный труд по анализу достижений российского авторынка в ноябре, эксперты портала «АвтоВзгляд» решили все-таки начать с бочки меда, а уж потом перейти к ложке дегтя. В целом отрасль продолжает восстанавливаться — или компенсировать отложенный спрос. Трактовки сильно зависят от точки зрения на процесс, поскольку многие аналитики не верят в устойчивость этого тренда. Тем не менее, общий объем продаж вырос ровно на 15% по сравнению с этим же месяцем 2016 года. Гигантский рост показали в основном компании третьего эшелона, где объемы измеряются десятками, в лучшем случае парой сотен экземпляров. Например, реализация Genesis подскочила на 452% — с 21 до 116 штук, у DFM на 162% — с 58 до 152 единиц.

Впрочем, по-хорошему порадовали многие серьезные производители. Например, Volkswagen продемонстрировал рост на 25% — с 6973 до 8995 автомобилей. Ford улучшил свои показатели на 28% до 9660 легковушек и коммерческих авто, а Mazda — на 43%.