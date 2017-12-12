Ателье Hennessey выпустило Chevrolet Corvette ZR1 с 1200-сильным мотором

Chevrolet Corvette ZR1, презентованный в прошлом месяце в Дубае, является самым быстрым и мощным спорткаром в истории компании. Новинку вооружили 6,2-литровым V8 с наддувом, который развивает 755 л. с. и максимальный крутящий момент 969 Нм. Чтобы добиться такого результата, инженеры Chevrolet разработали систему двойного впрыска топлива — на автомобилях, входящих в концерн General Motors марок, эта технология ранее не применялась.

В техасском ателье Hennessey посчитали, что новый Corvette ZR1 способен на большее. Они разработали три модификации: HPE850, HPE1000 и HPE1200 с моторами, генерирующими 850, 1000 и 1200 л. с. соответственно. Спорткар в версии HPE850 разгоняется до сотни всего за 2,6 секунды, HPE1000 — за 2,5. Машине в самой мощной модификации требуется еще меньше — 2,2 секунды, сообщает Motor1.