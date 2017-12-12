На сколько за год подорожали импортные автомобили

За январь—октябрь импортеры ввезли в нашу страну 210 000 легковушек, в то время как годом ранее их количество составило 219 700 единиц. По вполне понятным причинам подавляющая доля машин имеет местом своего происхождения дальнее зарубежье — оттуда их поступило к нам 197 000 штук. В 2016-м таможенная служба рапортовала о 211 100 автомобилях. При этом общая стоимость прибывших транспортных средств выросла с 4 791 100 000 долларов до 5 239 700 000 вечнозеленых. Таким образом нетрудно подсчитать, что в среднем цена на автомобиль, произведенный за пределами нашей Родины и государств СНГ, вырос на 17,2%.

Братские страны поставили нам 13 000 авто, что на 51% больше, чем за 10 месяцев 2016-го. Покупатели в общей сложности потратили на них 92 900 000 долларов.

Экспорт из России составил порядка 70 000 легковушек, по сравнению с прошлым годом он вырос на 28,4%. В страны дальнего зарубежья наши производители отправили 30 000 машин.