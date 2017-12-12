Продажи Audi и Lexus тянут условный «премиум» на дно

При этом наилучшим образом проявили себя породистые «немцы». По итогам ноября продажи Mercedes-Benz без учета коммерческого транспорта поднялись на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а BMW — на 19%. То есть, эти две марки как минимум не отстали от рынка.

А вот у остальных дела явно не заладились. Оставим в стороне Infiniti, которая никак не может найти в нашей стране своего покупателя, и пока только теряет уже имеющихся. Но ее результат в абсолютных числах составил всего 314 машин и не сильно влияет на общий результат, хотя это и составляет минус 21%.

Подобного нельзя сказать ни про Lexus, ни про Audi, чьи позиции все-таки посильнее. Японский бренд в ноябре разошелся тиражом в 1996 экземпляров, или −1% по отношению к тому же периоду прошлого года. У ингольштадтцев положение еще более неутешительное. Они провалились на 6%, до 1400 экземпляров. Не менее печально выглядят итоги за 11 месяцев: Lexus продемонстрировал снижение на 3%, Audi — на 19% при общем росте рынка в 11,7%.

Чего, собственно, и следовало ожидать — перелома в негативном тренде на поляне «премиума» пока не наступило.