Продажи Audi и Lexus тянут условный «премиум» на дно

Мода считать премиальными марками все, что дороже Toyota, несколько странна, хотя, вероятно, и имеет некоторое право на жизнь. В данном случае портал «АвтоВзгляд» не будет жестко придерживаться традиционного взгляда на вещи, считающего истинным «премиумом» только немецкую тройку. Конечно, включать в обзор, как некоторые наши коллеги, smart или Volvo мы не будем, но японско-американскую «двойку» все-таки посчитаем.
Последним месяцем перед восстановлением рынка — устойчивым или временным сейчас не имеет значения — был февраль. Тогда доля пяти упомянутых марок составила 8686 экземпляров — 8,1% от совокупных продаж автомобилей в России. В ноябре ситуация значительно ухудшилась. Если объем реализации всех легковых и легких коммерческих автомобилей значительно вырос, то «премиалы» с примкнувшими к ним «японцами» прибавили совсем немного — их продукцию купили 9703 человека, а доля рынка, соответственно, съежилась до 6,4%.