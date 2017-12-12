Продажи Audi и Lexus тянут условный «премиум» на дно

Фото: www.autoexpress.co.uk
Несмотря на то, что авторынок России растет уже девятый месяц подряд, премиальные марки, а также те, кто считает себя таковыми с разной долей обоснованности, никак не оправятся от шока. Самыми отстающими, кстати говоря, как раз и являются представители самозванного «премиума».
Вадим Устинов

Мода считать премиальными марками все, что дороже Toyota, несколько странна, хотя, вероятно, и имеет некоторое право на жизнь. В данном случае портал «АвтоВзгляд» не будет жестко придерживаться традиционного взгляда на вещи, считающего истинным «премиумом» только немецкую тройку. Конечно, включать в обзор, как некоторые наши коллеги, smart или Volvo мы не будем, но японско-американскую «двойку» все-таки посчитаем.

Последним месяцем перед восстановлением рынка — устойчивым или временным сейчас не имеет значения — был февраль. Тогда доля пяти упомянутых марок составила 8686 экземпляров — 8,1% от совокупных продаж автомобилей в России. В ноябре ситуация значительно ухудшилась. Если объем реализации всех легковых и легких коммерческих автомобилей значительно вырос, то «премиалы» с примкнувшими к ним «японцами» прибавили совсем немного — их продукцию купили 9703 человека, а доля рынка, соответственно, съежилась до 6,4%.

Фото: www.caradvice.com.au

При этом наилучшим образом проявили себя породистые «немцы». По итогам ноября продажи Mercedes-Benz без учета коммерческого транспорта поднялись на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а BMW — на 19%. То есть, эти две марки как минимум не отстали от рынка.

А вот у остальных дела явно не заладились. Оставим в стороне Infiniti, которая никак не может найти в нашей стране своего покупателя, и пока только теряет уже имеющихся. Но ее результат в абсолютных числах составил всего 314 машин и не сильно влияет на общий результат, хотя это и составляет минус 21%.

Подобного нельзя сказать ни про Lexus, ни про Audi, чьи позиции все-таки посильнее. Японский бренд в ноябре разошелся тиражом в 1996 экземпляров, или −1% по отношению к тому же периоду прошлого года. У ингольштадтцев положение еще более неутешительное. Они провалились на 6%, до 1400 экземпляров. Не менее печально выглядят итоги за 11 месяцев: Lexus продемонстрировал снижение на 3%, Audi — на 19% при общем росте рынка в 11,7%.

Чего, собственно, и следовало ожидать — перелома в негативном тренде на поляне «премиума» пока не наступило.

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12 декабря 2017
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