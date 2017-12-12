Rolls-Royce вынудили отозвать рекламный ролик из-за нарушений ПДД

Фото: Rolls-Royce
Организации, осуществляющие надзор в области дорожной безопасности, предъявили претензии к автопроизводителю Rolls-Royce, выпустившему на днях рекламный видеоролик нового Phantom. В клипе рэп-исполнитель Skepta и его друг, сидя на заднем сидении седана, не используют ремни безопасности, что запрещено правилами дорожного движения Швейцарии.
Виктория Базылева

С целью наглядной демонстрации выдающихся шумоизоляционных характеристик нового Phantom компания Rolls-Royce предложила английскому рэперу Skepta записать в салоне движущегося по дорогам автомобиля музыкальный трек. Весь процесс, разумеется, был запечатлен на видео — эти материалы производитель использовал для создания рекламного ролика.

Skepta и его друг, расположившись на заднем сидении Phantom, устроили подобие звукозаписывающей студии. В то время, пока роскошный седан передвигался по дорогам Швейцарии, исполнитель с петличным микрофоном и ноутбуком работал над новой композицией.

Все бы ничего, да только многие зрители заметили, что музыканты на протяжении всей поездки были не пристегнуты. А правила дорожного движения Швейцарии обязывают использовать ремни безопасности всех, кто находится в машине. Согласно местным законам, нарушителей штрафуют на сумму, эквивалентную по нынешнему курсу 8000 — 40 000 рублей.

Как сообщает The Sun, Rolls-Royce отозвал рекламный видеоролик — его перестали транслировать на телевидении и удалили с официального канала Youtube. Комментировать эту ситуацию представители компании отказались.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан
12 декабря 2017
116


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы