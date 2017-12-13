Ford Transit поступил на службу в российскую таможню

Фото: Ford
Федеральная таможенная служба России (ФТС) закупила тридцать фургонов Ford Transit. По требованию заказчика автомобили были переоборудованы в мобильные комплексы, оснащенные всем необходимым для контроля и досмотра товара, а также для передачи информации.
Виктория Базылева

На сегодняшний день автомобили семейства Ford Transit являются самыми продаваемыми иномарками в своем сегменте в России. По словам представителей компании Ford, покупателей привлекает не только высокое качество сборки машин и их экономичность, но и возможность заказать авто в уникальной модификации, разработанной под определенные задачи.

Одним из клиентов «Форд Соллерс» стала Федеральная таможенная служба России. По заказу ведомства автостроитель на базе фургона Transit создал удобный офис, укомплектованный всем необходимым оборудованием для работы за пределами стационарных пунктов.

Фото: Ford

Основной для него послужили машины со стандартной колесной базой и средней крышей общей массой 3500 килограммов. В движение эти полноприводные авто приводятся 2,2-литровым 125-сильным дизельным турбомотором, работающим с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В список оснащения особых автомобилей для ФТС вошли офисные кресла со столом и компьютером, принтер-сканер, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения. В машине установлены Wi-Fi модуль и бензиновый электрогенератор для бесперебойного питания многочисленной техники. А для удобства таможенников предусмотрены антресоли и шкаф для одежды.

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13 декабря 2017
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