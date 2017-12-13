Ford Transit поступил на службу в российскую таможню

На сегодняшний день автомобили семейства Ford Transit являются самыми продаваемыми иномарками в своем сегменте в России. По словам представителей компании Ford, покупателей привлекает не только высокое качество сборки машин и их экономичность, но и возможность заказать авто в уникальной модификации, разработанной под определенные задачи.

Одним из клиентов «Форд Соллерс» стала Федеральная таможенная служба России. По заказу ведомства автостроитель на базе фургона Transit создал удобный офис, укомплектованный всем необходимым оборудованием для работы за пределами стационарных пунктов.