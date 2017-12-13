LADA Vesta разогнали быстрее, чем это смог сделать АВТОВАЗ

Из автомобиля ижевского производства, укомплектованного 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором, все возможное выжал журналист Штефан Анкер. Он разогнал LADA Vesta с однодисковой роботизированной коробкой передач на безлимитном германском автобане до 180 км/ч.

Примечательно, что сам завод-изготовитель в качестве максимальной скорости своего флагмана заявляет 178 км/ч. Жаль, но при испытаниях автомобиля никаких замеров с использованием технических средств немец не проводил, а значит возможна погрешность в измерениях.

Кстати сказать, экспертам портала «АвтоВзгляд» еще год назад во время тестов на специализированном полигоне неоднократно удавалось положить стрелку спидометра. Это иностранцы могут поражаться таким возможностям российских машин, а нашего брата, способного выжать все соки даже из «классики», ничем не удивить.