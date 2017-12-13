LADA Vesta разогнали быстрее, чем это смог сделать АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ
Любопытными подробностями поделились эксперты немецкого издания Welt, разогнавшие российский седан LADA Vesta быстрее максимальной скорости, заявленной производителем. Правда, не без оговорок и дрожащих колен.
Вячеслав Василенко

Из автомобиля ижевского производства, укомплектованного 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором, все возможное выжал журналист Штефан Анкер. Он разогнал LADA Vesta с однодисковой роботизированной коробкой передач на безлимитном германском автобане до 180 км/ч.

Примечательно, что сам завод-изготовитель в качестве максимальной скорости своего флагмана заявляет 178 км/ч. Жаль, но при испытаниях автомобиля никаких замеров с использованием технических средств немец не проводил, а значит возможна погрешность в измерениях.

Кстати сказать, экспертам портала «АвтоВзгляд» еще год назад во время тестов на специализированном полигоне неоднократно удавалось положить стрелку спидометра. Это иностранцы могут поражаться таким возможностям российских машин, а нашего брата, способного выжать все соки даже из «классики», ничем не удивить.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, любопытно другое. Немецкий журналист похвалил прекрасную обзорность в LADA Vesta, а также смелый дизайн и просторный салон.

Правда, возникли у него и нарекания. Ожидаемо Штефан Анкер поругал подвеску и отметил невнятный алгоритм работы коробки передач: «покупать автомобиль, оснащенный таким роботом с одним сцеплением стоит лишь тем, у кого имеются проблемы со здоровьем». Сарказм немецкого обозревателя, в частности, обусловлен задумчивостью коробки при переключениях, ее дерганностью и невозможностью совершать резкие маневры на высоких скоростях.

То ли дело седан, вооруженный «механикой» — в тандеме с топовым 1,8-литровым мотором эта коробка вытворяет чудеса! Все подробности о самой мощной LADA Vesta читайте в первом тест-драйве портала «АвтоВзгляд».

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13 декабря 2017
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