Новые подробности о «заряженном» купе Lexus LC F

Стали известны и другие подробности — в частности, о конструкции кузова. При разработке новинки японцы применили пластик, армированный углеродным волокном (CFRP). Благодаря использованию этого материала масса машины уменьшилась до 1780 килограммов — на 7% по сравнению с стандартным LC.

Как сообщил собеседник издания, дорожные испытания новинки продолжатся ориентировочно до осени следующего года. А в 2019-м на тойотовском заводе Motomachi в Японии стартует серийное производство модели в новой модификации. Ожидается, что минимальная цена LC с шильдиком F на домашнем рынке составит порядка 20 млн. йен, что эквивалентно 10,3 млн. рублей.

Напомним, что сегодня Lexus LC продается в России в единственной модификации LC 500 и исключительно в топовой комплектации Sport+. Заднеприводное купе оснащается пятилитровым 477-сильным V8 и десятиступенчатым «автоматом». За автомобиль, разгоняющийся до первой сотни за 4,7 секнуды, официальные дилеры просят от 7 886 000 рублей.