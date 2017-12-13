Новые подробности о «заряженном» купе Lexus LC F

Ранее предполагалось, что под капотом «горячего» купе Lexus LC F «поселится» четырехлитровый V8 с двойным наддувом, развивающий 590 л. с. и максимальный крутящий момент 500 Нм. Похоже, новинку действительно «вооружат» этим двигателем, только вот его мощность составит 630 сил. Об этом представители Lexus сообщили изданию Lawrence.
По их словам, новый LC F составит серьезную конкуренцию Nissan GT-R Nismo, который на сегодняшний день является одним из самых мощных японских автомобилей. А «Нисмо», к слову сказать, приводится в движение 3,8-литровым 600-сильным V6.