Новые подробности о «заряженном» купе Lexus LC F

Фото: lrnc.cc
Информация о том, что Lexus трудится над новой модификацией купе LC с литерой F в названии, появилась еще полгода назад. Наконец, представители компании раскрыли некоторые подробности о новинке в интервью японским СМИ.
Виктория Базылева

Ранее предполагалось, что под капотом «горячего» купе Lexus LC F «поселится» четырехлитровый V8 с двойным наддувом, развивающий 590 л. с. и максимальный крутящий момент 500 Нм. Похоже, новинку действительно «вооружат» этим двигателем, только вот его мощность составит 630 сил. Об этом представители Lexus сообщили изданию Lawrence.

По их словам, новый LC F составит серьезную конкуренцию Nissan GT-R Nismo, который на сегодняшний день является одним из самых мощных японских автомобилей. А «Нисмо», к слову сказать, приводится в движение 3,8-литровым 600-сильным V6.

Фото: lrnc.cc

Стали известны и другие подробности — в частности, о конструкции кузова. При разработке новинки японцы применили пластик, армированный углеродным волокном (CFRP). Благодаря использованию этого материала масса машины уменьшилась до 1780 килограммов — на 7% по сравнению с стандартным LC.

Как сообщил собеседник издания, дорожные испытания новинки продолжатся ориентировочно до осени следующего года. А в 2019-м на тойотовском заводе Motomachi в Японии стартует серийное производство модели в новой модификации. Ожидается, что минимальная цена LC с шильдиком F на домашнем рынке составит порядка 20 млн. йен, что эквивалентно 10,3 млн. рублей.

Напомним, что сегодня Lexus LC продается в России в единственной модификации LC 500 и исключительно в топовой комплектации Sport+. Заднеприводное купе оснащается пятилитровым 477-сильным V8 и десятиступенчатым «автоматом». За автомобиль, разгоняющийся до первой сотни за 4,7 секнуды, официальные дилеры просят от 7 886 000 рублей.

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13 декабря 2017
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