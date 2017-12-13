Российские бизнесмены заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж»

Научный центр «НАМИ» приступил к производству автомобилей на единой модульной платформе в тестовом режиме еще в конце минувшего месяца. Серийная сборка начнется в следующем году. Все машины, которые сойдут с конвейера в 2018-м, поступят в гараж особого назначения ФСО, об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью «Известиям».

Министр также сообщил, что по заказу ведомства было проведено маркетинговое исследование авторынка типа Car Clinic. Его результаты свидетельствуют о том, что автосалоны, реализующие машины премиальных марок и владельцы таких авто хотели бы обладать транспортными средствами проекта «Кортеж». По словам Мантурова, в 2019 году «НАМИ» приступит к производству спецавтомобилей для российских бизнесменов.

Кроме того, глава Минпромторга сообщил, что на первом этапе планируется выпускать не более 300 машин, поэтому в настоящее время говорить об экспорте слишком рано. Однако полностью такую возможность Мантуров не исключает.

Остается лишь добавить, что работа над проектом «Кортеж» началась в 2012 году. Предполагается, что седаны, внедорожники, минивэны и лимузины, построенные на единой модульной платформе, получат название Aurus.