Subaru WRX STI отзывают из-за угрозы короткого замыкания проводки

Вслед за автостроителем Volkswagen, анонсировавшим отзыв пикапов Amarok с дефектными шлангами гидроусилителя руля в России, о новой сервисной акции объявили в Subaru. Как оказалось, 28 владельцев WRX STI, купивших свои авто в 2014—2016 годах, могут столкнуться с проблемами, связанными с аудиоустановкой.

Как сообщает Росстандарт, существует высокая вероятность короткого замыкания в цепи низкочастотного динамика, которое может привести к перегреву колонки и, как следствие, к ее поломке. Специалисты дилерских центров проверят на подпадающих под отзыв седанах аудиосистему. В случае обнаружения замыкания проводки они заменят неисправный динамик, а заодно установят и новый усилитель.

Для владельцев потенциально дефектных WRX STI все работы будут осуществляться совершенно бесплатно. Приобретать запчасти обладателям «горячих» седанов также не придется — все расходы берет на себя Subaru.