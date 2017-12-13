Tesla получила крупный заказ от PepsiCo

Tesla презентовала прототип своего электрического грузовика Semi в ноябре нынешнего года. Модель еще даже не встала на конвейер, а Илон Маск — глава компании — уже анонсировал прайс-листы и начал принимать заказы на несуществующие машины.

Экологически чистая фура Semi будет продаваться в двух модификациях по цене от 150 000 и 180 000 долларов соответственно. На какие автомобили оставила предварительную заявку PepsiCo — неизвестно, называется лишь их количество.

Американская компания, специализирующаяся на производстве напитков и продуктов питания, забронировала сто машин. Как сообщает Reuters, это самый большой заказ, который получила Tesla после презентации новинки.