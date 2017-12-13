Tesla получила крупный заказ от PepsiCo

Фото: images.adsttc.com
Компания PepsiCo заказала у производителя электрокаров Tesla сто грузовиков Semi. Пополнение автопарка «зелеными» тягачами способствует осуществлению плана «ПепсиКо» по сокращению выбросов вредных веществ их машинами.
Виктория Базылева

Tesla презентовала прототип своего электрического грузовика Semi в ноябре нынешнего года. Модель еще даже не встала на конвейер, а Илон Маск — глава компании — уже анонсировал прайс-листы и начал принимать заказы на несуществующие машины.

Экологически чистая фура Semi будет продаваться в двух модификациях по цене от 150 000 и 180 000 долларов соответственно. На какие автомобили оставила предварительную заявку PepsiCo — неизвестно, называется лишь их количество.

Американская компания, специализирующаяся на производстве напитков и продуктов питания, забронировала сто машин. Как сообщает Reuters, это самый большой заказ, который получила Tesla после презентации новинки.

Фото: images.adsttc.com

Американская PepsiCo, заботащаяся об экологии, разработала план по сокращению выбросов в атмосферу вредных веществ их машинами, согласно которому к 2030 году уровень должен снизиться на 20%. Именно для достижения этой цели «ПепсиКо» приобретает Tesla Semi. Ожидается, что грузовики поступят на службу дочернего предприятия производителя газировки — Frito-Lay. К слову сказать, в автопарке самой PepsiCo в США насчитывается более 10 000 автомобилей.

Помимо PepsiCo грузовики Tesla Semi заказали компании Walmart, J. B. Hunt Transport Services и мичиганская торговая сеть Meijer. Будущие владельцы получат свои автомобили не раньше, чем в 2019 году — именно тогда стартует серийное производство электрического грузовика.

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13 декабря 2017
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