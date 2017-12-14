25-летний продавец недвижимости представил «убийцу» грузовика Tesla Semi

Пока Илон Маск строит тоннели, разрабатывает музыкальный сервис и принимает заявки на несуществующие модели, подающая большие надежды компания Thor Trucks работает над собственным электрическим грузовиком. Предсерийная версия машины, получившей название Thor ET-One, выйдет в свет в 2019 году — тогда же, когда появится Tesla Semi. Если, конечно, у Маска останутся на это средства.
Основатели Thor Trucks — 25-летние Дакота Семлер и Джордано Сордини — не имеют инженерного образования, они зарабатывают на жизнь продажей недвижимости. Так как ни Семлер, ни Сордини не обладают необходимыми навыками, им пришлось привлечь к разработке машины бывших сотрудников Navistar, BYD и Faraday Future.
Электрическая фура Thor ET-One построена на модифицированном шасси грузовика Navistar. Автомобиль укомплектовали усиленными мостами Dana и электромоторами канадского производителя TM4, мощностью до 700 л. с. Предполагается, что машина грузоподъемностью 36 тонн сможет преодолевать без дополнительной подзарядки не более 480 километров.
Семлер и Сордини уже объявили ориентировочные цены на Thor ET-One. За грузовик с максимальной дальностью хода в 160 километров американцы попросят 150 000 долларов. Проводя параллель с Semi, стоит отметить, что Tesla ровно за эти же деньги предлагает тягач, способный проехать 480 километров.
Топовая модификация Thor ET-One с более емкими аккумуляторами и дальностью хода в 480 километров обойдется уже как минимум в 250 000 долларов. Машину, которая может проехать в два раза дальше — 800 километров — Илон Маск будет продавать за 180 000 долларов. В этой битве Thor Trucks явно проигрывает.
Как бы там ни было, делать какие-либо выводы слишком рано. Обе модели находятся лишь в стадии разработки, и на конвейер они встанут не раньше, чем через два года. А к тому моменту все еще не раз может измениться.