25-летний продавец недвижимости представил «убийцу» грузовика Tesla Semi

Семлер и Сордини уже объявили ориентировочные цены на Thor ET-One. За грузовик с максимальной дальностью хода в 160 километров американцы попросят 150 000 долларов. Проводя параллель с Semi, стоит отметить, что Tesla ровно за эти же деньги предлагает тягач, способный проехать 480 километров.

Топовая модификация Thor ET-One с более емкими аккумуляторами и дальностью хода в 480 километров обойдется уже как минимум в 250 000 долларов. Машину, которая может проехать в два раза дальше — 800 километров — Илон Маск будет продавать за 180 000 долларов. В этой битве Thor Trucks явно проигрывает.

Как бы там ни было, делать какие-либо выводы слишком рано. Обе модели находятся лишь в стадии разработки, и на конвейер они встанут не раньше, чем через два года. А к тому моменту все еще не раз может измениться.