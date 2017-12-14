EuroNCAP начал против FIAT войну на уничтожение

Фото: www.euroncap.com
Обычно манипуляции Европейского комитета по проведению независимых краш-тестов проходят для российского обывателя незамеченными. Но на этот раз в Брюсселе сумели взволновать воображение автолюбителей, присвоив по результатам испытаний FIAT Punto нулевой рейтинг. Неужели же автомобиль настолько плох?
Эдуард Раскин

Если подходить к вопросу сугубо формально, то получится, что несчастный Punto — самая плохая машина из созданных за всю новейшую историю автомобилестроения. Почему? Да просто с момента своего зарождения в 1997 году EuroNCAP ни разу не выставляла столь низкой оценки. Скандал в благородном итальянском семействе, почем зря выпускающем «пятизвездные» Alfa Romeo или FIAT 500L!

Конечно, «Пунтик» — автомобиль далеко не новый, впервые он был представлен аж в 2005-м под именем Grande Punto. И, между прочим, в том же году получил от того же EuroNCAP пять звезд за безопасность. С тех пор Европейский комитет значительно ужесточил процедуру присуждения баллов, но не настолько же, чтобы с высшей ступени автомобиль резко спикировал в самое, извините, туда…

Свои претензии тестеры объяснили легко и непринужденно: Punto не прошел испытаний из-за низких результатов краш-тестов и — самое главное — из-за отсутствия электронных систем безопасности. То есть, рейтинга безопасности в 51% за водителя, 43% за детей и 52% за пешеходов модель вполне могла бы претендовать как минимум на две звезды. Однако такой недостаток, как неукомплектованность системами автономного экстренного торможения и удержания в полосе движения, ей простить не смогли.

Фото: www.euroncap.com

Тараканы у каждого свои, и Европейский комитет играет по правилам, которые сам себе устанавливает. Решил, что без сомнительной полезности электронных ассистентов машин в принципе выпускаться не должно — так тому и быть. Тем более, что это необратимо приведет к удорожанию транспортного средства.

Только все равно некоторые результаты испытаний вызывают обоснованные сомнения, что правила для всех одинаковые. Например, по три звезды получили Dacia Duster, Ford C-Maх и Citroen DS 3. В то же время smart fortwo, настолько маленький, что даже его название пишется со строчной буквы, чем-то заслужил четыре звезды. Не тем ли, что принадлежит он могущественному немецкому концерну Daimler AG? А сама Германия рулит Еврокомиссией, в ведении которой частично находится EuroNCAP, как ей заблагорассудится? Сложно поверить, что эта миниатюрная коробчонка честно отработает в реальном дорожно-транспортном происшествии свои баллы: 82% за водителя, 80% за детей и 56% за пешеходов. Еще менее очевидно, что она оказалась безопаснее фордовских минивэнов и реношных кроссоверов. Правда, smart колотили в 2014 году, но к тому времени новые, более жесткие процедуры оценки уже вступили в действие.

Выходит, при проведении краш-тестов все равны, но некоторые все-таки равнее остальных. А что тут удивляться: авторынок Европы не безразмерен. Поэтому конкурентов отодвигают на обочину истории всеми доступными методами.

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14 декабря 2017
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