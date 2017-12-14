EuroNCAP начал против FIAT войну на уничтожение

Если подходить к вопросу сугубо формально, то получится, что несчастный Punto — самая плохая машина из созданных за всю новейшую историю автомобилестроения. Почему? Да просто с момента своего зарождения в 1997 году EuroNCAP ни разу не выставляла столь низкой оценки. Скандал в благородном итальянском семействе, почем зря выпускающем «пятизвездные» Alfa Romeo или FIAT 500L!

Конечно, «Пунтик» — автомобиль далеко не новый, впервые он был представлен аж в 2005-м под именем Grande Punto. И, между прочим, в том же году получил от того же EuroNCAP пять звезд за безопасность. С тех пор Европейский комитет значительно ужесточил процедуру присуждения баллов, но не настолько же, чтобы с высшей ступени автомобиль резко спикировал в самое, извините, туда…

Свои претензии тестеры объяснили легко и непринужденно: Punto не прошел испытаний из-за низких результатов краш-тестов и — самое главное — из-за отсутствия электронных систем безопасности. То есть, рейтинга безопасности в 51% за водителя, 43% за детей и 52% за пешеходов модель вполне могла бы претендовать как минимум на две звезды. Однако такой недостаток, как неукомплектованность системами автономного экстренного торможения и удержания в полосе движения, ей простить не смогли.