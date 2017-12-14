Объявлены российские цены на новый smart forfour

По итогам первых одиннадцати месяцев нынешнего года дилеры smart реализовали 852 автомобильчика, что на 54% больше, нежели за аналогичный период года прошлого. Впечатляющими эти результаты назвать нельзя, все-таки смартовские продажи исчисляются в сотнях единиц — в масштабах российского авторынка, объем которого в январе-ноябре составил 1 430 197 машин, эти цифры выглядят несерьезно.

Тем не менее, чтобы порадовать российских поклонников марки и привлечь новых покупателей, smart привезет в начале года forfour во «внедорожном» исполнении crosstown. Премьера модели в этой комплектации, напомним, состоялась на Женевском автосалоне весной нынешнего года.