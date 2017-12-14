Объявлены российские цены на новый smart forfour

Фото: smart
В январе следующего года в России стартуют продажи smart forfour специальной серии crosstown. Обзавестись автомобилем в новой «внедорожной» комплектации можно будет, заплатив от 1 640 830 рублей.
Виктория Базылева

По итогам первых одиннадцати месяцев нынешнего года дилеры smart реализовали 852 автомобильчика, что на 54% больше, нежели за аналогичный период года прошлого. Впечатляющими эти результаты назвать нельзя, все-таки смартовские продажи исчисляются в сотнях единиц — в масштабах российского авторынка, объем которого в январе-ноябре составил 1 430 197 машин, эти цифры выглядят несерьезно.

Тем не менее, чтобы порадовать российских поклонников марки и привлечь новых покупателей, smart привезет в начале года forfour во «внедорожном» исполнении crosstown. Премьера модели в этой комплектации, напомним, состоялась на Женевском автосалоне весной нынешнего года.

Машину укомплектовали расширителями колесных арок, новыми накладками на пороги, 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и хромированным патрубком выхлопной системы. В салоне forfour появилось трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо с декоративной прострочкой серого цвета, а также педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками.

На средних стойках красуется шильдик с названием спецсерии. Любопытно, что даже несмотря на спортивную подвеску с уменьшенным на 10 мм клиренсом сами представители smart называют свою новинку «внедорожной».

Остается лишь добавить, что в движение smart forfour crosstown приводится 90-сильным моторчиком, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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14 декабря 2017
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