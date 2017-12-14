Опубликованы первые фотографии нового рамного внедорожника Nissan

Выступая на Токийском автосалоне в октябре нынешнего года, руководитель подразделения LCV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Эшвани Гупта заявил, что в настоящее время компания Nissan сосредоточена на производстве рамных автомобилей — пикапов и внедорожников. Кроме того он сообщил, что следующая новинка с рамной конструкцией дебютирует на Пекинском моторшоу в апреле.

Вероятнее всего, Гупта имел в виду новый внедорожник, построенный на базе пикапа Navara, который придет на смену легендарному Patrol. Первые фотографии этой машины опубликовали китайские СМИ.

Как сообщает Njcar, длина автомобиля составляет 4885 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1835 мм. Размер колесной базы внедорожника равняется 2850 мм. Не исключается, что спустя некоторое время «Ниссан» выпустит еще и удлиненную модификацию вездехода с салоном, вмещающим семь человек.