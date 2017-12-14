Опубликованы первые фотографии нового рамного внедорожника Nissan

Фото: www.ecar168.cn
Компания Nissan готовит к премьере совершенно новый рамный внедорожник, построенный на базе пикапа Navara. Первые фотографии новинки уже просочились в Сеть.
Виктория Базылева

Выступая на Токийском автосалоне в октябре нынешнего года, руководитель подразделения LCV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Эшвани Гупта заявил, что в настоящее время компания Nissan сосредоточена на производстве рамных автомобилей — пикапов и внедорожников. Кроме того он сообщил, что следующая новинка с рамной конструкцией дебютирует на Пекинском моторшоу в апреле.

Вероятнее всего, Гупта имел в виду новый внедорожник, построенный на базе пикапа Navara, который придет на смену легендарному Patrol. Первые фотографии этой машины опубликовали китайские СМИ.

Как сообщает Njcar, длина автомобиля составляет 4885 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1835 мм. Размер колесной базы внедорожника равняется 2850 мм. Не исключается, что спустя некоторое время «Ниссан» выпустит еще и удлиненную модификацию вездехода с салоном, вмещающим семь человек.

Под капотом новинки разместился 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 184 л. с. По неподтвержденным данным, в моторную гамму модели также войдут два 2,3-литровых дизельных агрегата, развивающих 160 и 187 сил. Коробки передач — пятиступенчатая «механика», а также шести- и семидиапазонные «автоматы». Привод — на выбор покупателя — передний или полный.

Ранее предполагалось, что новый внедорожник получит название Xterra или Paladin. Однако, судя по шильдику на крышке багажника, автомобилю дали имя Terra. Премьера машины, как уже было сказано, состоится в апреле на Пекинском автосалоне. В каких странах будет продаваться модель, и входит ли в их число Россия — пока неизвестно.

Напомним, что Nissan Patrol, на смену которому придет новая Terra, покинул российский рынок в июне нынешнего года. По словам представителей марки, поставки были прекращены, поскольку в компании намерены сосредоточиться на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano. Если причина и вправду кроется в новой стратегии, то, возможно, «Терру» к нам не привезут.

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14 декабря 2017
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