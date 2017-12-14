Skoda бьет рекорды мировых продаж

В сравнении с последним осенним месяцем минувшего года мировые продажи Skoda выросли на 17,5%. Наибольший рост зафиксирован в Индии, где показатель подскочил на 43%, в Китае (+23,4%), а также в Европе (+12,2%). Как сообщает пресс-служба компании, в Поднебесной был установлен еще один рекорд — за месяц местные официальные дилеры реализовали свыше 37 000 машин.

В нашей стране Skoda входит в десятку самых востребованных марок. В ноябре текущего года в пользу чешских автомобилей сделал выбор 5731 россиянин — на 19% больше, нежели за аналогичный период года минувшего. Всего же за одиннадцать месяцев наши соотечественники приобрели 56 297 машин. По сравнению с январем-ноябрем 2016-го продажи увеличились на 12%.

— По итогам месяца мы видим, что Kodiaq занял прочные позиции на рынке. Также мы очень довольны успешным стартом Karoq. Обе машины стали частью стратегии по расширению модельного ряда бренда в сегменте SUV. В период с января по ноябрь мы реализовали на 50% больше автомобилей этого класса, чем за аналогичный период предыдущего года, — сказал член совета директоров Skoda Auto Алан Фави, ответственный за продажи и маркетинг,.