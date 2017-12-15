Porsche готовит к выпуску новейший электромобиль

Вопреки сложному и неоднозначному рынку, компания, по его словам, прекрасно держится на плаву — рост продаж за уходящий год составил 20%. Самый продаваемый продукт компании — кроссовер Cayenne (новое поколение модели появится в шоу-румах российских дилеров в мае будущего года), его младший брат Macan сумел привлечь 78% новых клиентов компании. Кроме того, в этом году Porsche открыла два новых региональных дилерских центра — в Уфе и Воронеже, таким образом всего в нашей стране их стало 21.

Не обходят вниманием штутгартцы и модные нынче гибридные и электромобили. Так, уже сегодня самая мощная в линейке Panamera Turbo S Hybrid обладает мощностью в 680 л. с и разменивает первые 100 км/ч за 3,4 секунды. А в 2020 году Porsche планирует выпуск абсолютно новой, полностью электрической модели, ее ходовые испытания уже ведутся полным ходом. Новая же система удаленного управления Porsche Connect, развивающаяся и совершенствующаяся буквально не по дням, а по часам, отныне доступна серийно на моделях линейки 911 и Panamera, для остальных моделей бренда ее можно заказать в качестве опции.