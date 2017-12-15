Продажи Toyota падают в отличие от всех остальных «японцев»

Продажи автомобилей Toyota в России в январе-ноябре снизились на 1%. Это следует из данных, собранных «автомобильным» подразделением Ассоциации европейского бизнеса. По его данным, за январь-ноябрь 2017 года было продано 83 353 единицы, в то время как за аналогичный период прошлого года — 84 151 автомобиль. Само по себе падение продаж японского бренда относительно не велико, однако показательно на фоне результатов брендов-конкурентов и общего роста авторынка России на 11,7%.

В частности, Volkswagen за период с начала текущего года нарастил продажи на 19%, Ford — на 16%, Nissan — прибавил 6%, Mazda «подросла» на 19%, Mitsubishi — увеличил продажи на российском рынке аж на 33%, и даже Subaru умудрилась продать российским потребителям на 5% больше своих машин. Относительно «японская» марка Datsun продала на 35% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Характерно, что «премиальный филиал» Toyota — бренд Lexus — демонстрирует в текущем году даже большее падение, нежели материнский. За январь-ноябрь 2017 в России продали на 3% меньше Lexus чем в прошлом году. Даже другой «премиальный японец» — Infinity — продемонстрировал за это время рост продаж на 12%. Оговоримся, что снижение фактических объемов проданных машин Toyota и Lexus на российском рынке пока не привело к серьезному изменению их рыночной доли, однако представляется крайне настораживающим симптомом — пока Toyota падает, конкуренты наращивают рост своих продаж.