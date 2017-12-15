В России стартовало производство Mitsubishi Pajero Sport

Фото: Вячеслав Василенко
На калужском заводе «ПСМА Рус» начали собирать внедорожники Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Первые машины российского производства появятся в шоу-румах до конца декабря.
Вячеслав Василенко

Официальный старт производства флагманского внедорожника японской марки состоялся 15 декабря. Японцы планируют выпускать на российском предприятии не менее 7000 автомобилей ежегодно. Рамы, напомним, для Mitsubishi Pajero Sport изготавливает «Группа ГАЗ». В Нижнем Новгороде налажено производство конструкций двух типов: для машин и с механической коробкой передач, и с «автоматом».

Станут ли дешевле локализованные «Паджеро Спорт»?

– Мы снизили цены на 200 000 рублей на все комплектации без исключения. Причем это не скидка, а именно ценовое репозиционирование, которое мы приурочили к старту калужского производства. А еще мы даем на наш автомобиль пятилетнюю гарантию, — ответил на вопрос портала «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и связям с общественностью MMC Rus Илья Никоноров.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, бездорожье, купить машину
15 декабря 2017
1
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы