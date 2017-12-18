Geely покупает Mercedes-Benz

Как сообщает Reuters, если китайцы купят 3—5% акций «Даймлера», то компания Geely станет третьим по величине акционером немецкого концерна.

Любопытно, что пару месяцев назад штутгартцы отклонили предложение крупнейшего автостроителя Поднебесной. Но судя по всему, некоторое время спустя стороны все же достигли каких-то соглашений — переговоры в настоящее время продолжаются.

Никаких подробностей о предстоящей сделке, в том числе по поводу ее точной стоимости и сроках завершения, пока не раскрывается.

Представители концерна Geely комментировать ситуацию отказались. В Daimler, в свою очередь, говорят, что вполне удовлетворены нынешним составом своих акционеров, но будут рады приветствовать новых инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.