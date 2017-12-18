Кто и как научил китайскую Geely делать современные автомобили

В холле нас приветствет невероятно обаятельный, артистичный и безгранично творческий Гай Бургойн, руководитель Geely Design China. «Мы — дизайнеры — люди простые», — говорит англичанин, смущенно улыбаясь. А ведь «простой» парень Бургойн, между прочим, в свое время сотрудничал и с Volvo, и с Renault, и с General Motors. На славу подающей надежды китайской марки он трудится с 2013 года.

С приходом г-на Бургойна и других европейских мэтров, автомобили Geely начали «взрослеть» буквально на глазах. Результатом четырехлетней работы художников стали привлекательные и современные модели, выдержанные в современных трендах автостроения, но со своей изюминкой. Чтобы достигнуть таких высот, «Джили» активно инвестирует в научные исследования и передовые конструкторские технологии, обучает своих сотрудников, скупает подающие надежды стартапы и в итоге ставит перед собой просто заоблачные цели. К примеру, некоторое время назад руководители компании заявили о том, что к 2020 году выпустят около семидесяти новых моделей. Амбиции, согласитесь, ни разу не европейские.

Но вот выполнимые ли, учитывая в том числе и тот факт, что китайцы по природе своей крайне неторопливы?