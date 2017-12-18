Кто и как научил китайскую Geely делать современные автомобили

До 2012 года за дизайн автомобилей Geely отвечали сторонние компании. И к своим обязанностям относились откровенно безобразно. Но пять лет назад китайцы пересмотрели свою политику и, сманив ведущих европейских художников, открыли четыре собственных дизайн-центра в Барселоне, Лос-Анджелесе, Гетеборге и Шанхае. Первые два, так сказать, на подхвате; в Швеции разрабатывают оформление авто Lynk&Co. А вот в Шанхае, — городе, окутанном туманом, который и не туман вовсе, а смог — рождается дизайн машин «Джили».
АМБИЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ
Огромное здание, залитое солнечным светом, вмещает в себя несколько студий, более двух сотен сотрудников, глиняные прототипы автомобилей и амбициозные планы, выраженные в тысячах эскизов, зарисовок, схем, которыми увешаны чуть ли не все стены.