Кто и как научил китайскую Geely делать современные автомобили

Фото: Geely
За последние несколько лет машины Geely преобразились кардинально. Из неказистых внешне, плохо едущих типично китайских поделок они превратились в самобытные и даже модные автомобили. Как один из ведущих автопроизводителей КНР добился столь впечатляющих результатов, разобрался портал «АвтоВзгляд», побывав в шанхайском дизайн-центре марки.
Виктория Базылева

До 2012 года за дизайн автомобилей Geely отвечали сторонние компании. И к своим обязанностям относились откровенно безобразно. Но пять лет назад китайцы пересмотрели свою политику и, сманив ведущих европейских художников, открыли четыре собственных дизайн-центра в Барселоне, Лос-Анджелесе, Гетеборге и Шанхае. Первые два, так сказать, на подхвате; в Швеции разрабатывают оформление авто Lynk&Co. А вот в Шанхае, — городе, окутанном туманом, который и не туман вовсе, а смог — рождается дизайн машин «Джили».

АМБИЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ

Огромное здание, залитое солнечным светом, вмещает в себя несколько студий, более двух сотен сотрудников, глиняные прототипы автомобилей и амбициозные планы, выраженные в тысячах эскизов, зарисовок, схем, которыми увешаны чуть ли не все стены.

  • Фото: Geely
  • Фото: Geely

В холле нас приветствет невероятно обаятельный, артистичный и безгранично творческий Гай Бургойн, руководитель Geely Design China. «Мы — дизайнеры — люди простые», — говорит англичанин, смущенно улыбаясь. А ведь «простой» парень Бургойн, между прочим, в свое время сотрудничал и с Volvo, и с Renault, и с General Motors. На славу подающей надежды китайской марки он трудится с 2013 года.

С приходом г-на Бургойна и других европейских мэтров, автомобили Geely начали «взрослеть» буквально на глазах. Результатом четырехлетней работы художников стали привлекательные и современные модели, выдержанные в современных трендах автостроения, но со своей изюминкой. Чтобы достигнуть таких высот, «Джили» активно инвестирует в научные исследования и передовые конструкторские технологии, обучает своих сотрудников, скупает подающие надежды стартапы и в итоге ставит перед собой просто заоблачные цели. К примеру, некоторое время назад руководители компании заявили о том, что к 2020 году выпустят около семидесяти новых моделей. Амбиции, согласитесь, ни разу не европейские.

Но вот выполнимые ли, учитывая в том числе и тот факт, что китайцы по природе своей крайне неторопливы?

  • Фото: Geely
  • Фото: Geely

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ПОНРАВИТЬСЯ ХОЧУ

Среди жителей КНР, кажется, вовсе нет тех, кто любит закладывать стрелку спидометра за допустимые отметки. Нет тех, кто проносится мимо на своих двоих, сшибая тебя с ног. Да и тех, кто в принципе делает что-то впопыхах, я тоже не встречала. Словно в Поднебесной нет времени и дедлайнов. Совсем. Такая обстановка царит и в дизайн-центре Geely.

На первом этапе дизайнеры Geely неспешно проектируют экстерьеры и интерьеры автомобилей на компьютере. Несколько минут, стоя за спиной молодого специалиста, я наблюдала, как он скрупулезно прорисовывает салонный дефлектор — крутит-вертит деталь и так, и сяк; меняет цвета; корректирует толщину линий.

Не могу сказать, что увиденное произвело на меня сильное впечатление.Феноменальной компьютерную графику могут назвать лишь те, кто затерялся в начале прошлого столетия. В тех самых годах, когда Шанхай за свой невероятный шарм именовался «Восточным Парижем».

Но вот цифровой эскиз машины готов, все правки внесены, а вымотанные прениями мастера, наконец, сошлись в едином мнении. Модель «отправляют» в соседнюю студию — туда, где создаются глиняные прототипы.

  • Фото: Geely
  • Фото: Geely

КАТТЕР ВМЕСТО «ГИБСОНА»

Гай Бургойн при помощи нескольких коллег снимает плотный тент и презентует нам новейший кроссовер, выполненный в натуральную величину полностью из глины. Он объясняет, что прежде, чем тот или иной концепт-кар пойдет в производство, его обязательно слепят — ведь только так можно понять, как будет выглядеть реальная машина. Впрочем, и здесь ничего нового в Geely не изобрели — эту технологию на протяжении десятков лет используют и другие автостроители.

– Все вопросы, связанные с глиняными прототипами, вы можете задать вот тому высокому мужчине, — Гай Бургойн показывает рукой на появившегося в студии Мэта Николсона, главного скульптора дизайн-центра Geely, бывшего художника Audi и Ferrari.

Если бы мы находились не в дизайнерской мастерской, а где-нибудь в аэропорту или в баре, я бы подумала, что Николсон — легендарная рок-звезда. Под два метра ростом, с длинной бородой, в огромных черных берцах, кожаной куртке и с лучезарной улыбкой. Только вместе электрогитары у него в руках инструменты для работы с глиной. И поверьте, управляется он с ними ничуть не менее виртуозно, чем Джимми Пейдж из Led Zeppelin со своим «Гибсоном».

Фото: Geely

Компанию Мэту Николсону составляют китайские скульпторы. Ловко оперируя лезвиями, каттерами, стеками и прочими приборами, они превращают глиняные глыбы в модели автомобилей. И это зрелище, признаться, потрясает.

ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ СВЕРКАЮЩИХ НЕБОСКРЕБОВ

«Если хотите — попробуйте сами», — Николсон протягивает мне прибор, напоминающий скребок. Как оказалось, нелегкая это работа! Чтобы нанести хотя бы мало-мальски заметный штрих, нужно приложить серьезные усилия.

На создание одного такого образца у творцов уходит пара-тройка недель.

Обидно, наверное, скульпторам уничтожать такие поделки. Да-да, глиняные прототипы не пылятся на складах — их утилизируют после того, как на заводе приступают к сборке реальной машины. Но некоторые экземпляры в дизайн-центре все же бережно хранятся — для особых случаев.

А вообще, как мне показалось, на дизайнерские решения сильно влияет город. Сам по себе Шанхай можно охарактеризовать как очень противоречивый мегаполис. Он свободно совмещает в себе суперсовременные небоскребы и двухэтажные лачуги, роскошные автомобили и дохленькие мопеды, витрины брендовых магазинов и вывешенное с балкона обшарпанного дома старенькое белье.

Фото: Geely

Та же двуликость прослеживается и в дизайнерских решениях Geely — мы видим своеобразное переплетение полярных китайских и европейских мотивов.

GEELY ATLAS, КАК ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Гай Бургойн поясняет, что в компании гордятся своим национальным наследием и стараются применять в разработках традиционно китайские штрихи. Посмотрите, к примеру, на эмблему марки с позолоченной, а не хромированной окантовкой… Что для нас вычурность, для них — обычаи.

Ну, а западные темы притащили в своих чемоданах варяги, ведь подавляющее большинство из них, как уже было сказано, европейцы.

…А в целом трепетное отношение сотрудников Geely к свой работе меня поразило. Как и Шанхай, который очаровывает своим великолепием и ультрасовременностью без исключения каждого, кто однажды ступает на его улицы. И вполне вероятно, что очень скоро город поделится своим очарованием и с новыми автомобилями Geely. А точнее — уже поделился. А если вы, читая эти строки, не можете со мной согласиться, то, скорее всего, просто не видели новый кроссовер Atlas, который уже вышел и на российский рынок.

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18 декабря 2017
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