Названы сроки премьеры Subaru WRX пятого поколения

Седан Subaru WRX нынешнего, четвертого поколения, как и его «заряженная» версия с шильдиком «STI», у россиян спросом не пользуется. По итогам первых трех кварталов обладателями «горячих» четырехдверок стали всего четыре наших соотечественника. Несмотря на ничтожные продажи, автомобили пока не собираются покидать наш рынок. Впрочем, рано или поздно поставки этой крайне невостребованной модели могут все же прекратиться. Следующая генерация WRX, которая дебютирует в 2020 году, возможно, к нам уже и не приедет.
Подогревая интерес автолюбителей, главный дизайнер Subaru Мамору Ишии раскрыл некоторые подробности о новинке. Как он рассказал в интервью изданию Autocar, седан построят на модульной платформе Subaru Global Platform. В моторную гамму модели войдут новые бензиновые двигатели — правда, какие именно, он не уточнил. Также стало известно, что автомобили по-прежнему будут оснащаться системой полного привода.
В настоящее время, напомним, Subaru WRX располагает одним-единственным оппозитным двухлитровым мотором мощностью 268 л. с. и максимальным крутящим моментом 350 Нм. Коробка передач — вариатор или шестиступенчатая «механика». WRX STI комплектуют 300-сильным двигателем с моментом 407 Нм. Он работает в паре исключительно с шестискоростной механической коробкой.