Названы сроки премьеры Subaru WRX пятого поколения

Подогревая интерес автолюбителей, главный дизайнер Subaru Мамору Ишии раскрыл некоторые подробности о новинке. Как он рассказал в интервью изданию Autocar, седан построят на модульной платформе Subaru Global Platform. В моторную гамму модели войдут новые бензиновые двигатели — правда, какие именно, он не уточнил. Также стало известно, что автомобили по-прежнему будут оснащаться системой полного привода.

В настоящее время, напомним, Subaru WRX располагает одним-единственным оппозитным двухлитровым мотором мощностью 268 л. с. и максимальным крутящим моментом 350 Нм. Коробка передач — вариатор или шестиступенчатая «механика». WRX STI комплектуют 300-сильным двигателем с моментом 407 Нм. Он работает в паре исключительно с шестискоростной механической коробкой.