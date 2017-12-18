Российские продажи легких коммерческих автомобилей увеличились на 14%

И лидером тут по-прежнему является «Группа ГАЗ» — на долю автомобилей нижегородской марки в минувшем месяце пришлось более 40% от общего объема реализованных машин. Продажи «Газелей» и «Газонов» увеличились на 5,2% до 4500 авто.

На второй строчке располагается другой отечественный производитель — УАЗ. Однако ульяновцы сумели продать в ноябре всего 1400 автомобилей, а это на 24,1% меньше, нежели за аналогичный период 2016-го.

Среди иностранных компаний, реализующих коммерческий транспорт в России, наилучшие результаты продемонстрировали Ford и Mercedes-Benz. По данным агентства «Автостат», машины этих марок разошлись в прошлом месяце тиражами в 1200 (+101,0%) и 730 (+23,7%) экземпляров.

Отметим также, что по итогам одиннадцати месяцев этого года объем российского рынка LCV достиг отметки в 95 500 автомобилей (+18,6%). Самой продаваемой моделью стала «Газель Next». Этот же автомобиль, к слову сказать, возглавляет и ноябрьский ТОП.