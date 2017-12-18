В России отзывают более 10 000 внедорожников Jeep Grand Cherokee

Фото: Jeep
Компания Jeep объявляет о проведении в России сервисной кампании, охватывающей более 10 000 внедорожников Grand Cherokee. На этот раз специалисты дилерских центров проверят правильность установки брызгозащитного кожуха тормозного усилителя.
Виктория Базылева

Полгода назад «ЭфСиЭй РУС» — официальный дистрибьютор FIAT Chrysler Automobiles (FCA) в России — отозвал без малого 9000 внедорожников Grand Cherokee, проданных в 2014—2016 годах. Тогда производитель выявил неисправность автоматической коробки передач, из-за которой машины могли покатиться даже в «паркинге» при невключенном стояночном тормозе. Дилеры решили проблему, обновив программное обеспечение АКП.

Теперь же представители Jeep сообщают о возможной коррозии тормозного усилителя на Grand Cherokee. К этому приводит дефект брызгозащитного кожуха — деталь установлена с нарушением требований, и отвод воды из усилителя не осуществляется должным образом. Специалисты официальных сервисов проверят правильность расположения компонента и в случае необходимости заменят его.

Остается лишь добавить, что новая сервисная кампания охватывает 10 355 внедорожников Jeep Grand Cherokee, реализованных российскими дилерами в период с ноября 2011 по сентябрь 2014 года. Все работы будут проводиться для владельцев потенциально дефектных авто совершенно бесплатно.

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18 декабря 2017
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