УАЗ «Патриот» получит новый 150-сильный двигатель

На сегодняшний день небезопасные в эксплуатации внедорожники УАЗ «Патриот» комплектуются исключительно 2,7-литровым мотором мощностью 135 л. с. и максимальным крутящим моментом 217 Нм. Двигатель работает с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой подключаемого полного привода. Скорость вездехода достигает отметки всего в 150 км/ч.

Как сообщает Авто Mail.ru со ссылкой на главу уазовского научно-технического центра Евгения Галкина, в обозримом будущем «Патриоты» и «Пикапы» получат более мощную модификацию со 150-сильным атмосферником. По словам Галкина, благодаря новому силовому агрегату эти автомобили «должны стать динамичнее» — то есть, это еще далеко не факт. Кроме того, глава НТЦ отметил, что не исключено появление модернизированного переднего моста с другими поворотными кулаками.

Когда новая версия УАЗ «Патриот» появится в продаже, пока не сообщается. Наши коллеги предполагают, что это произойдет ближе к лету, поскольку серьезные обновления ульяновцы, как правило, проводят именно в середине года. Правда, подобные нововедения ни к чему хорошему не приводят — производитель регулярно отзывает машины, устраняя неисправности важнейших систем.