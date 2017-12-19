В автопарках такси и каршеринга появится больше электромобилей

Фото: avisenagder.no
Таксомоторные компании и операторы каршеринга со следующего года начнут получать льготы на покупку электромобилей от производителей. На реализацию этой программы Министерство промышленности и торговли РФ готово предоставить автостроителям соответствующие субсидии.
Виктория Базылева

Ранее российские власти, одержимые идеей пересадить граждан на экологически чистые машины, объявили о своем намерении оказывать материальную поддержку покупателям электрокаров и тем, кто развивает для них инфраструктуру. Теперь же Минпромторг планирует предоставлять субсидии производителям электрических авто, чтобы те в свою очередь могли давать скидки каршеринговым и таксомоторным компаниям. Как сообщает Regnum, соответствующие поправки ведомство разработало еще в минувшем месяце.

– Субсидия будет предоставляться производителям городского наземного электрического транспорта при условии предоставления скидки покупателям, в том числе это могут быть таксопарки и городской каршеринг, — сказали представители Минпромторга.

Предполагается, что автопроизводители смогут рассчитывать на материальную поддержку государства до 2021 года. О размерах будущих субсидий на сегодняшний день никакой информации нет.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, электромобили
19 декабря 2017
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