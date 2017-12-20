Почему рестайлинг автомобиля это простой развод покупателей на деньги

Фото: www.autodetailingtips.org
Рестайлинг, он же фейслифтинг — ставшая уже привычной процедура омоложения автомобиля. Считается, что она необходима для оперативного осовременивания модели. Однако по большому счету в последнее время все сводится к банальному вытягиванию денег из кошельков доверчивых автомобилистов.
Эдуард Раскин

Как известно, рестайлинг — промежуточная стадия обновления модели между сменами поколений, которые происходят обычно раз в шесть-семь лет. Он не предполагает серьезной ревизии конструкции и кардинальных технических изменений. Тем не менее, каких-то восемь-десять лет назад автомобильные эксперты еще говорили о «глубоком рестайлинге», когда, например, перетряхивалась подвеска, или коренным образом преображался экстерьер и интерьер автомобиля.

Ныне о сколь-нибудь серьезных трансформациях смело можно забыть. Стандартный набор обновлений во время рестайлинга включает в себя модернизацию фар и фонарей, легкие изменения формы радиаторной решетки и бамперов, включение в список опций дополнительных цветов окраски кузова и дисков из легкого сплава оригинального дизайна. Некоторые элементы интерьера могут покрыться хромом или лаком, сиденья — обтянуться новой тканью. Вот, собственно, и все.

Фото: www.autodetailingtips.org

Хотя нет — вам обязательно навяжут несколько малонужных электронных ассистентов, которые призваны якобы повысить вашу безопасность. Ну и редко-редко какой-нибудь отчаянный производитель решится немного подкорректировать выштамповки на капоте или порадовать клиентов свежим оформлением передней панели — причем, последнее как правило происходит лишь в том случае, если ее пересаживают с другой модели с целью максимальной унификации производственного процесса.

Можно было бы обойтись безо всех этих ухищрений и провести все эти сугубо косметические операции во время очередной смены поколений? На мой взгляд, не только можно, но и нужно. Однако маркетологи автомобильных компаний думают иначе. Если кто-то думает, что их задача — совершенствовать продукт, улучшая его потребительские свойства, он глубоко заблуждается. На самом деле они должны впаривать нам то, что имеется в наличии, причем как можно чаще и все дороже и дороже.

Фото: www.thoughtco.com

Неудивительно, что рестайлинг из неприметного улучшайзинга, не заслуживающего особого внимания, превратился их усилиями в важный этап жизни автомобиля. Главная цель понятна — максимально стимулировать потребителя к смене автомобиля раз в три года. Это же абсолютно не кошерно — ездить на дорестайлинговой тачке.

Трехлетнего срока явно мало для разработки действительно новой машины, да это и не требуется. Легкий косметический макияж — и можно смело переписывать ценник, поднимая планку на 3—5%. Некоторые особо хитрые производители настолько прониклись этой идеей, что повадились проводить по два, а то и три рестайлинга подряд.

Кстати, в схему превосходно вписываются одноразовые автомобили и неремонтопригодные узлы, которыми нас балуют автоконцерны. Как говорил министр-администратор: «Ах, дорогая, а кто хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего».

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20 декабря 2017
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