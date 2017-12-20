Почему рестайлинг автомобиля это простой развод покупателей на деньги

Как известно, рестайлинг — промежуточная стадия обновления модели между сменами поколений, которые происходят обычно раз в шесть-семь лет. Он не предполагает серьезной ревизии конструкции и кардинальных технических изменений. Тем не менее, каких-то восемь-десять лет назад автомобильные эксперты еще говорили о «глубоком рестайлинге», когда, например, перетряхивалась подвеска, или коренным образом преображался экстерьер и интерьер автомобиля.

Ныне о сколь-нибудь серьезных трансформациях смело можно забыть. Стандартный набор обновлений во время рестайлинга включает в себя модернизацию фар и фонарей, легкие изменения формы радиаторной решетки и бамперов, включение в список опций дополнительных цветов окраски кузова и дисков из легкого сплава оригинального дизайна. Некоторые элементы интерьера могут покрыться хромом или лаком, сиденья — обтянуться новой тканью. Вот, собственно, и все.