Рассекречен экстерьер обновленного Jeep Cherokee

Похоже, американцы все же приняли во внимание замечания поклонников марки и решили сделать Jeep Cherokee более «спокойным». Основные изменения произошли в передней части внедорожника. В частности, мы видим перелицованный бампер, увеличенные фары и расширители колесных арок. Задний бампер также претерпел небольшие корректировки, а рамка номерного знака переместилась выше — на дверь багажного отделения.

Никакой технической информации о пережившем рестайлинг внедорожнике представители Jeep не раскрывают. Единственное, они сообщили, что модель получит более экономичные силовые установки. Какие именно — пока непонятно. Кроме того предполагается, что машину оснастят девятиступенчатой автоматической коробкой передач, которой в настоящее время комплектуются Renegade и Compass. Официально в компании эту информацию также пока не подтверждают.

Ранее сообщалось, что премьера обновленного Jeep Cherokee состоится в декабре на автосалоне в Лос-Анджелесе, но нет — американцы внедорожник туда не привезли. Теперь ожидается, что модель дебютирует в январе — на моторшоу в Детройте.