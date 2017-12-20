Рассекречен экстерьер обновленного Jeep Cherokee

В 2013 году, когда состоялась премьера обновленного Jeep Cherokee четвертого поколения, автомобиль подвергся жесткой критике со стороны автолюбителей за свой спорный дизайн. Комментаторы позволяли себе резкие высказывания, обзывая машину карикатурой и первоапрельской шуткой.
Представители компании объяснили, почему внедорожник получил столь неординарный внешний вид. По их словам, они создавали такой автомобиль, который сможет привлекать покупателей и через пять лет. То есть, перед дизайнерами стояла задача «нарисовать» машину недалекого будущего.