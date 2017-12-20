Рассекречен экстерьер обновленного Jeep Cherokee

Компания Jeep опубликовала первые фотографии обновленного внедорожника Cherokee. Судя по снимкам, американцы прислушались к поклонникам марки, раскритиковавшим экстерьер нынешней версии вездехода, и лишили его уникальности.
Виктория Базылева

В 2013 году, когда состоялась премьера обновленного Jeep Cherokee четвертого поколения, автомобиль подвергся жесткой критике со стороны автолюбителей за свой спорный дизайн. Комментаторы позволяли себе резкие высказывания, обзывая машину карикатурой и первоапрельской шуткой.

Представители компании объяснили, почему внедорожник получил столь неординарный внешний вид. По их словам, они создавали такой автомобиль, который сможет привлекать покупателей и через пять лет. То есть, перед дизайнерами стояла задача «нарисовать» машину недалекого будущего.

Фото: www.netcarshow.com

Похоже, американцы все же приняли во внимание замечания поклонников марки и решили сделать Jeep Cherokee более «спокойным». Основные изменения произошли в передней части внедорожника. В частности, мы видим перелицованный бампер, увеличенные фары и расширители колесных арок. Задний бампер также претерпел небольшие корректировки, а рамка номерного знака переместилась выше — на дверь багажного отделения.

Никакой технической информации о пережившем рестайлинг внедорожнике представители Jeep не раскрывают. Единственное, они сообщили, что модель получит более экономичные силовые установки. Какие именно — пока непонятно. Кроме того предполагается, что машину оснастят девятиступенчатой автоматической коробкой передач, которой в настоящее время комплектуются Renegade и Compass. Официально в компании эту информацию также пока не подтверждают.

Ранее сообщалось, что премьера обновленного Jeep Cherokee состоится в декабре на автосалоне в Лос-Анджелесе, но нет — американцы внедорожник туда не привезли. Теперь ожидается, что модель дебютирует в январе — на моторшоу в Детройте.

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20 декабря 2017
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