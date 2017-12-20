В десятку лучших моторов вошел 3,3-литровый двигатель нового KIA Stinger

Фото: KIA
Американское издание Wards AutoWorld опубликовало итоги ежегодного конкурса «Десять лучших двигателей» (Wards 10 Best Engines). Любопытно, что в этот раз в список не попал ни один агрегат немецких производителей. Зато в рейтинге отметилась KIA и ее 3,3-литровый V6, который трудится под капотом фастбэка Stinger.
Виктория Базылева

Премия Wards 10 Best Engines проводится ежегодно, начиная с 1994 года. В конкурсе участвуют лишь те двигатели, которыми комплектуются автомобили, продающиеся на территории США. Есть и еще одно условие — цена машины в базовой комплектации не должна превышать определенной отметки. В 1994 году оценивались моторы транспортных средств стоимостью до 50 000 долларов, к 2017-му планка поднялась до 63 000 долларов.

Двигатели оцениваются экспертами американского журнала Wards AutoWorld, которые тестируют агрегаты на протяжении двух месяцев. Они обращают внимание на соответствие заявленных динамических характеристик реальным, на уровень шума, вибрации и так далее. По категориям моторы не делят — все они сражаются за единственный главный приз.

Как вы видим, в этот раз в списке нет ни одной немецкой машины, хотя в прошлом году в ТОП-10 был и Mercedes-Benz C300, и BMW M240i, удостоившийся первого места. Зато в рейтинг вошла совершенная новая модель KIA Stinger, оснащенная 3,3-литровым V6 с двойным наддувом.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что продажи корейского фастбэка стартуют в нашей стране в марте следующего года. Базовая цена новинки составит чуть менее 2 млн. рублей. Ориентированные на наш рынок «Стингеры» будут комплектоваться 2,0-литровым 247-сильным турбомотором и лучшим по версии Wards AutoWorld 3,3-литровым V6 мощностью 370 л. с.

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20 декабря 2017
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