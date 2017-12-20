В десятку лучших моторов вошел 3,3-литровый двигатель нового KIA Stinger

Премия Wards 10 Best Engines проводится ежегодно, начиная с 1994 года. В конкурсе участвуют лишь те двигатели, которыми комплектуются автомобили, продающиеся на территории США. Есть и еще одно условие — цена машины в базовой комплектации не должна превышать определенной отметки. В 1994 году оценивались моторы транспортных средств стоимостью до 50 000 долларов, к 2017-му планка поднялась до 63 000 долларов.

Двигатели оцениваются экспертами американского журнала Wards AutoWorld, которые тестируют агрегаты на протяжении двух месяцев. Они обращают внимание на соответствие заявленных динамических характеристик реальным, на уровень шума, вибрации и так далее. По категориям моторы не делят — все они сражаются за единственный главный приз.