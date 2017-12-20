В Великобритании началось производство нового Nissan Leaf

В нашей стране электрокары пользуются ничтожным спросом. И даже несмотря на то, что продажи таких авто по итогам января-ноября выросли на 30%, их количество по-прежнему исчисляется десятками, даже не сотнями. С начала нынешнего года россияне приобрели всего 82 «зеленые» машины. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Во-первых, производители просят за них слишком большие деньги, а во-вторых, в нашей стране нет соответствующей инфраструктуры.

Тем не менее, в компании Nissan всерьез подумывают о том, чтобы привезти в Россию свой новый Leaf, который они характеризуют как «автомобиль будущего». Сменивший поколение электрокар разгоняется до первой сотни всего за 7,9 секунды, а его максимальная дальность хода увеличилась до 378 километров. Новинка обзавелась «самыми передовыми» системами, в числе которых автономное управление, автоматическая парковка и e-Pedal — технология, позволяющая стартовать, набирать и снижать скорость, а также останавливаться, используя лишь одну педаль.

Когда новый Nissan Leaf доберется до нашей страны и доберется ли вообще — пока неизвестно. Европейские же покупатели, оставившие предзаказы, получат свои машины в феврале следующего года, сообщили в пресс-службе японской марки.