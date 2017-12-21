Почему новый Hyundai i30 до сих пор не продается в России

Появление новинки в следующем году также маловероятно, отметил глава «Хендэ Мотор СНГ». Но по его словам, в компании продолжат рассматривать возможность запуска хечтбэка в продажу — полностью от этой идеи Hyundai не отказывается.

Не стоит упускать из вида и тот факт, что в модельном ряду Hyundai уже есть модель неинтересующего покупателей сегмента С — Elantra. Так зачем же корейцам выводить еще одну?

К тому же i30 — это хетчбэки и универсалы, а такие типы кузова, как известно, россияне не жалуют. И если уж седан «Элантра» по продажам находится в конце пятого десятка среди всех автомобилей, представленных в России, то можно предположить, что объемы реализованных i30 будут и вовсе крошечными.