Почему новый Hyundai i30 до сих пор не продается в России

Как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, в обозримом будущем хетчбэк Hyundai i30 третьей генерации в продажу не поступит. В компании считают нецелесообразным выводить на российский рынок модель, поскольку здесь спрос на машины этого сегмента крайне низок.
Виктория Базылева

Новый Hyundai i30 дебютировал в сентябре минувшего года на Парижском моторшоу. До нашей страны хетчбэк должен был добраться в июне года нынешнего, однако новинка в продаже так и не появилась. Столь длительная задержка связана со стремительным падением популярности автомобилей С-класса. Об этом в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

— В настоящее время мы изучаем емкость и потенциал С-сегмента. Анализ показывает, что на сегодняшний день это самая «депрессивная» часть рынка, поэтому выводить Hyundai i30 сейчас, в нынешних условиях, неуместно, — пояснил г-н Калицев.

Фото: Hyundai

Появление новинки в следующем году также маловероятно, отметил глава «Хендэ Мотор СНГ». Но по его словам, в компании продолжат рассматривать возможность запуска хечтбэка в продажу — полностью от этой идеи Hyundai не отказывается.

Не стоит упускать из вида и тот факт, что в модельном ряду Hyundai уже есть модель неинтересующего покупателей сегмента С — Elantra. Так зачем же корейцам выводить еще одну?

К тому же i30 — это хетчбэки и универсалы, а такие типы кузова, как известно, россияне не жалуют. И если уж седан «Элантра» по продажам находится в конце пятого десятка среди всех автомобилей, представленных в России, то можно предположить, что объемы реализованных i30 будут и вовсе крошечными.

Фото: www.netcarshow.com

Вопрос по i30 является, безусловно, для марки важным, однако в приоритете у корейцев стоят несколько иные задачи на будущий год. В частности, они планируют сохранять лидерскую позицию в сегменте кроссоверов за счет модели Creta, удвоить продажи Tucson до 22 000 машин, а также вывести следующее поколение Santa Fe. Этот автомобиль, к слову сказать, появится в продаже в августе-сентябре.

Уходящий же год в Hyundai считают удачным. По предварительным подсчетам, объем проданных автомобилей составит порядка 159 000 машин, что на 10% больше, нежели в 2016-м. По словам представителей компании, рост во многом обусловлен успешной реализацией финансовых программ. Около 52% автомобилистов, купивших новенькие машины в нынешнему году, воспользовались кредитными предложениями. Кроме того, на результаты положительно повлияла смена поколения модели Solaris, возвращение на рынок седана Sonata, а также появление полноприводной Creta и новых комплектаций для Tucson и Grand Santa Fe.

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21 декабря 2017
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