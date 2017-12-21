Почему новый Hyundai i30 до сих пор не продается в России

Новый Hyundai i30 дебютировал в сентябре минувшего года на Парижском моторшоу. До нашей страны хетчбэк должен был добраться в июне года нынешнего, однако новинка в продаже так и не появилась. Столь длительная задержка связана со стремительным падением популярности автомобилей С-класса. Об этом в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
— В настоящее время мы изучаем емкость и потенциал С-сегмента. Анализ показывает, что на сегодняшний день это самая «депрессивная» часть рынка, поэтому выводить Hyundai i30 сейчас, в нынешних условиях, неуместно, — пояснил г-н Калицев.