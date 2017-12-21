Почему в России падают продажи Hyundai Solaris

За первые одиннадцать месяцев нынешнего года российские дилеры Hyundai реализовали 63 673 «Соляриса» — продажи сократились почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Россияне все чаще отдают предпочтение его двоюродному брату — модели KIA Rio. В пользу этой машины в январе-ноябре сделал выбор 90 491 покупатель (+14%).

По большому счету ничего особо удивительного в этом нет. Новый Solaris уступает Rio по уровню комфорта — к примеру, нынешний лидер продаж обладает лучшей шумоизоляцией. Но управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев с этим не согласен. Тем не менее работы по улучшению качества машины ведутся постоянно.