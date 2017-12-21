Почему в России падают продажи Hyundai Solaris

Фото: Hyundai
По итогам продаж января-ноября Hyundai Solaris — некогда самый продаваемый в России автомобиль — откатился на четвертое место. Впрочем, в компании по этому поводу особо не переживают. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ», производителя куда больше интересуют кроссоверы.
Виктория Базылева

За первые одиннадцать месяцев нынешнего года российские дилеры Hyundai реализовали 63 673 «Соляриса» — продажи сократились почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Россияне все чаще отдают предпочтение его двоюродному брату — модели KIA Rio. В пользу этой машины в январе-ноябре сделал выбор 90 491 покупатель (+14%).

По большому счету ничего особо удивительного в этом нет. Новый Solaris уступает Rio по уровню комфорта — к примеру, нынешний лидер продаж обладает лучшей шумоизоляцией. Но управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев с этим не согласен. Тем не менее работы по улучшению качества машины ведутся постоянно.

Фото: Hyundai

— Мы, безусловно, будем учитывать все комментарии наших клиентов и журналистов по поводу шумоизоляции Hyundai Solaris. Однако мы убеждены, что уровень шума в салоне седана соответствует требованиям, предъявляемым к этому сегменту, и никакой особой разницы между «Солярисом» и «Рио» нет, — сказал глава «Хендэ Мотор СНГ».

Конечно, продажи Hyundai Solaris падают вовсе не из-за плохой «шумки», дело совершенно в другом. Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего года, г-н Калицев заявил, что эпоха «Соляриса» прошла, и интерес к этой модели в самой же компании несколько снизился. Нет, совсем отказываться от нее корейцы не планируют. Просто они решили сосредоточить свое внимание на кроссоверах.

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21 декабря 2017
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