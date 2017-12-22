Infiniti опубликовала фотографию нового седана

По словам главного дизайнера Infiniti Альфонсо Альбайса, автомобиль, который покажут публике в следующем месяце, является концептом абсолютно новой модели. На сегодняшний день известно, что седан приводится в движение электрической силовой установкой, а в его основе лежит совершенно новая модульная платформа. Прочие технические подробности в преддверии премьеры не раскрываются.

– Наш новый концепт-кар станет предвестником нового поколения автомобилей Infiniti. Непрекращающаяся и потрясающая философия дизайна демонстрирует мастерство Infiniti в новую эпоху автономии и прорывных трансмиссий, — сказал Альбайса.

Публичная презентация концептуального седана Infiniti состоится в январе на автосалоне в Детройте. На это моторшоу японцы также привезут прототип ретро-родстера Prototype 9, который вперые был представлен на «Конкурсе Элегантности» в Пеббл-Бич.