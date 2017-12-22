Когда начнется производство внедорожной и спортивной версий LADA Vesta

LADA Vesta по итогам ноября расположилась на второй строчке в рейтинге самых востребованных машин на российском рынке. В минувшем месяце, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в пользу этой модели сделали выбор 8066 человек. На седан, вставший на конвейер в 2015 году, приходится 75% продаж. Остальные 25% — на новые универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, которые появились у дилеров в конце октября года нынешнего.

В следующем году АВТОВАЗ выведет еще две модификации популярной модели, которые тольяттинцы показали на Московском автосалоне в 2016-го. Кросс-версия седана будет отличаться увеличенным клиренсом и внедорожным пластиковым обвесом. О «заряженной» LADA Vesta Sport известно чуть больше. Ее оснастят задними дисковыми тормозами, спортивной подвеской, модернизированной коробкой передач и форсированным мотором.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, производство «внедорожного» седана стартует в апреле, а «спорткара» — ближе к июню. Обе модификации встанут на конвейер вазовского предприятия в Ижевске, где в настоящее время собирают «Весты» и лифтбэки Granta.