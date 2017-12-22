Кто покупает универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Фото: АВТОВАЗ
В минувшем месяце обладателями новых универсалов LADA Vesta SW и его кросс-версии Vesta SW Cross стали порядка 1900 россиян. Наибольший спрос на новинки зафиксирован в Самарской области, где они разошлись тиражом в 157 экземпляров.
Виктория Базылева

Российские дилеры LADA приступили к приему заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross еще в середине сентября, а первые «живые» автомобили появились в шоу-румах 25 октября. Любопытно, что буквально за неделю все отправленные в автосалоны машины были раскуплены, а очередь на них растянулась на полтора месяца.

Спрос на новый универсал Vesta SW и его «внедорожную» версию Vesta SW Cross превзошел ожидания тольяттинцев. Ижевский завод, на котором налажено производство новинок, постепенно наращивает объемы. Для этих целей АВТОВАЗ даже перенес сборку лифтбэка Granta из Ижевска в Тольятти.

Фото: АВТОВАЗ

Несмотря на дефицит, в прошлом месяце, по данным агентства «Автостат», дилеры сумели реализовать 1900 универсалов. Лидером среди регионов по продажам новинки стала Самарская область — местые автомобилисты приобрели 157 машин. На второй строчке оказался Татарстан (102 авто), на третьей — Башкортостан (99 автомобилей). Замыкают лидерскую пятерку Ставропольский и Краснодарский край — там «Весты» в кузове универсал разошлись тиражами в 75 и 72 штуки.

Подмосковье и Санкт-Петербург вошли в десятку, но расположились лишь на шестой и седьмой позициях. В Москве спрос на эти машины несколько ниже — столичные дилеры продали в ноябре 50 авто, что обеспечило Первопрестольной 15 место.

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22 декабря 2017
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