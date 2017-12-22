Кто покупает универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Российские дилеры LADA приступили к приему заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross еще в середине сентября, а первые «живые» автомобили появились в шоу-румах 25 октября. Любопытно, что буквально за неделю все отправленные в автосалоны машины были раскуплены, а очередь на них растянулась на полтора месяца.

Спрос на новый универсал Vesta SW и его «внедорожную» версию Vesta SW Cross превзошел ожидания тольяттинцев. Ижевский завод, на котором налажено производство новинок, постепенно наращивает объемы. Для этих целей АВТОВАЗ даже перенес сборку лифтбэка Granta из Ижевска в Тольятти.