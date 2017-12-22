Объявлены российские цены на новый Infiniti Q60

Спорткупе Infiniti Q60 появилось на российском рынке в начале нынешнего года. Машина комплектуется трехлитровым V6 мощностью 405 л. с. и максимальным крутящим моментом 475 Нм, семиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль следующего модельного года оснащается тем же агрегатом — никаких изменений «под капотом» не произошло.

В нашей стране купе по-прежнему будет продаваться в единственной комплектации Sport ProActive. Машина располагает системами рулевого управления DAS 2.0, контроля движения и удержания автомобиля в полосе, кругового обзора AVM+, а также мониторингом приближающихся объектов и ассистентом при парковке, который найдет свободное место, если водитель сам не справится. Помимо этого — мультимедийная система InTouch с двумя сенсорными дисплеями, аудиокомплекс Bose Performanceline с 13 динамиками… В списке электронного оборудования ничего нового не появилось.

В чем же различия Infiniti Q60 2017 и 2018 модельного года? — в новых 20-дюймовых колесных дисках! Вдобавок к ним полагается и другая летняя резина: на смену покрышкам, изготовленным по технологии Run Flat пришли «обычные спортивные шины». Еще одно нововведение — это цена, увеличившаяся на 75 000 рублей до 3 489 000.