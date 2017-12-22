Опубликованы первые фотографии Volvo S60 третьего поколения

В настоящее время бешеной популярностью по всему миру пользуются кроссоверы. Седаны же свои позиции теряют, хотя по прежнему привлекают немалое количество автомобилистов. Следуя примеру других автопроизводителей, в Volvo переключили свое внимание на машины сегмента SUV. За последние три года в свет вышли новые XC90, XC60, XC40… А подзабытый S60 тем временем не обновлялся с 2013 года.

Седан нынешней, второй генерации продается с 2010-го. Учитывая, что смена поколений, как правило, происходит раз в шесть-семь лет, можно предположить, что шведы покажут новый S60 до конца текущего десятилетия. И если производитель действительно планирует продемонстрировать новинку в ближайшие годы, вероятно, работа над ней уже ведется. Потому удивительно, что третий S60 лишь однажды был пойман фотошпионами.