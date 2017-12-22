Опубликованы первые фотографии Volvo S60 третьего поколения

Фото: omniauto.it
В интернете появились рендерные изображения седана Volvo S60 новой генерации, премьера которого предположительно состоится в ближайшие пару лет. По мнению независимых дизайнеров, новинка позаимствует черты у старшего S90.
Виктория Базылева

В настоящее время бешеной популярностью по всему миру пользуются кроссоверы. Седаны же свои позиции теряют, хотя по прежнему привлекают немалое количество автомобилистов. Следуя примеру других автопроизводителей, в Volvo переключили свое внимание на машины сегмента SUV. За последние три года в свет вышли новые XC90, XC60, XC40… А подзабытый S60 тем временем не обновлялся с 2013 года.

Седан нынешней, второй генерации продается с 2010-го. Учитывая, что смена поколений, как правило, происходит раз в шесть-семь лет, можно предположить, что шведы покажут новый S60 до конца текущего десятилетия. И если производитель действительно планирует продемонстрировать новинку в ближайшие годы, вероятно, работа над ней уже ведется. Потому удивительно, что третий S60 лишь однажды был пойман фотошпионами.

Фото: Volvo

Независимые итальянские дизайнеры спроектировали рендерное изображение новинки, опираясь на экстерьер старшего S90 и современные тренды. По мнению авторов картинки, S60 преобразится кардинально. Мы видим более «острые» формы кузова, новую оптику, перелицованную радиаторную решетку, видоизмененные бамперы, выштамповки на дверях, которых нынешняя версия лишена — перед нами абсолютно другой автомобиль! Так ли новинка будет выглядеть на самом деле — покажет время.

Никакой технической информации о S60 следующей генерации нет. Единственное — по данным Motor1, новинку построят на модульной платформе SPA, широко используемой на машинах Volvo. Зная о том, какая база ляжет в основу седана, мы имеем и некоторое представление о силовых агрегатах. Очевидно, в моторную гамму модели войдут четырехцилиндровые двигатели, а также гибридная установка.

Напомним, что на сегодняшний день в России Volvo S60 продается в четырех модификациях с бензиновыми моторами мощностью 152, 190, 245 и 306 л. с., шести- и восьмиступенчатыми «автоматами». Самый доступный седан обойдется покупателю в 1 870 000 рублей, в то время как за топовую комплектацию придется отдать уже как минимум 2 795 000 рублей.

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22 декабря 2017
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