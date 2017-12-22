Свежие подробности о внедорожнике Land Rover Defender нового поколения

Ранее главный дизайнер Land Rover Джерри Макговерн рассказал, что новый Defender будет столь же уникальным, как и его прародитель. Внедорожник сохранит плоские кузовные элементы, угловатость и простоту конструкции, однако некоторые моменты британцы все же подкорректируют. В частности, автомобиль получит более современные фонари и несколько новых цветов окраски кузова.

Будущего конкурента Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-класса построят на той же модульной плаформе, которая также лежит в основе последних Discovery, Range Rover и Range Rover Sport. В моторную гамму «Дефендера» войдут традиционные бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, а также полностью электрический силовой агрегат. По предварительным данным, электромотор новинка позаимствует у совершенно новой модели Jaguar I-Pace.