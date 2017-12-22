Свежие подробности о внедорожнике Land Rover Defender нового поколения

Компания Jaguar Land Rover прекратила производство Defender почти два года назад — спустя 67 лет с того момента, как первая машина сошла с конвейера. Однако британцы не стали отказываться от модели полностью — они сосредоточились на разработке новой генерации вездехода, которая дебютирует в конце следующего года.
Ранее главный дизайнер Land Rover Джерри Макговерн рассказал, что новый Defender будет столь же уникальным, как и его прародитель. Внедорожник сохранит плоские кузовные элементы, угловатость и простоту конструкции, однако некоторые моменты британцы все же подкорректируют. В частности, автомобиль получит более современные фонари и несколько новых цветов окраски кузова.
Будущего конкурента Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-класса построят на той же модульной плаформе, которая также лежит в основе последних Discovery, Range Rover и Range Rover Sport. В моторную гамму «Дефендера» войдут традиционные бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, а также полностью электрический силовой агрегат. По предварительным данным, электромотор новинка позаимствует у совершенно новой модели Jaguar I-Pace.
Предполагается, что в продаже появятся две модификации внедорожника, различающиеся размером колесной базы — Defender 90 и Defender 110. Кроме того, автомобиль можно будет заказать в одном из нескольких кузовов: помимо привычного, покупателям предложат версию с мягкой крышей, пикап и кабину с шасси, сообщает Motoring.
На сегодняшний день точно неизвестно, на каком заводе британцы наладят производство модели. Возможно, новый Defender будут выпускать в Словакии, Великобритании или в Австрии. Ожидается, что мировые продажи новинки стартуют в 2019 году. По словам представителей компании, внедорожник приедет во все страны, где представлена марка Land Rover. А значит, он появится и на российском рынке.