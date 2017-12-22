В России стартуют продажи smart fortwo и forfour «Особой серии»

Автомобильчики smart fortwo и forfour в «особом» исполнении обзавелись увеличенным до 35 литров топливным баком, дополнительными вещевыми отсеками, панорамной крышей и обогревом сидений. Кроме того, машины оснащаются пакетом опций «Комфорт», в который входят регулировка рулевого колеса и водительского кресла по высоте, а также обогрев и электропривод боковых зеркал.

«Смарты» в модификации с двигателем мощностью 90 л. с. со следующего года будут комплектоваться исключительно шестиступенчатой автоматической коробкой передач twinamic. Для «особых» fortwo и forfour предусмотрен пакет Cool & Audio — климат-контроль и аудиосистема с поддержкой AUX, USB и Bluetooth.

Российские продажи smart «Особой серии», как сообщает пресс-служба компании, стартуют 1 января. Правда, прайс-листы на новинки производитель пока не анонсирует. Очевидно, подробная информация ценах о комплектации будет предоставлена позже.