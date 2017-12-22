В штаб-квартире Nissan проходят обыски

Министерству государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии стало известно о том, что Nissan недобросовестно относится к предпродажной проверке машин, еще осенью. В октябре на двух заводах компании в префектурах Киото и Тотиги были организованы первые обыски. Из-за них «Ниссану» пришлось приостановить производство автомобилей — в октябре объем выпущенных транспортных средств сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего.

Как оказалось, инспекции выполнялись с несоблюдением требований местного законодательства. Кроме того, ответственные за осмотры сотрудники не имели нужной квалификации. Подтверждено, что нарушения допускались как минимум на пяти заводах автостроителя.

Теперь проверки, инициированные Министерством, проходят в штаб-квартире Nissan в Иокогаме, сообщает агентство Kyodo. По итогам обысков власти смогут определить реальные масштабы нарушений. Информации о том, какие санкции наложат на компанию, в настоящее время нет.