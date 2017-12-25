Новая LADA Largus готовится к производству

В отличие от обычного «Ларгуса», новая версия может похвастать увеличенным на 280 миллиметров пространством по высоте, а также встроенным в крышу органайзером для мелочевки. Объем багажного отделения автомобиля составляет 2 000 литров.

Согласно сертификационным документам, такая LADA Largus получит безальтернативный восьмиклапанный двигатель мощностью 87 лошадиных сил. Никаких других подробностей пока, увы, нет.

Стоит напомнить, что уже в следующем году в продаже появится битопливный «Ларгус», умеющий ездить и на бензине, и на газе. Газификации подвергнутся как пятиместные универсалы, так и фургоны.